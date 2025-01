MC Daniel usa helicóptero e 365 flores para pedir Lorena Maria em casamento

MC Daniel pediu a namorada, Lorena Maria, em casamento. Ele compartilhou detalhes do pedido neste sábado (4), em seu perfil no Instagram.

O que aconteceu

O funkeiro fez um gesto grandioso para a ocasião. Ele contou que mandou um helicóptero buscar Lorena e, quando ela desembarcou, foi surpreendida por um buquê gigantesco.

O arranjo de flores, segundo Daniel, tinha 365 rosas vermelhas. Na legenda da publicação, ele se declarou: "Para você lembrar todos os dias que você é importante e especial para mim".

Lorena está grávida do primeiro filho do casal. Eles anunciaram que vão ser papais em agosto de 2024, e a influenciadora já está com a gestação avançada.

Eles estão esperando um menino. O chá revelação do filho de MC Daniel e Lorena foi feito no mesmo mês em que eles revelaram a gravidez, durante o programa "Mais Você".