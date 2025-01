'É um meio difícil e cruel': Marcos Mion diz ter orgulho de sua trajetória

Marcos Mion estreia neste sábado (4) a temporada de férias do Caldeirão, que marca o início do quarto ano do apresentador no comando do programa. "Ainda tem muita coisa para fazer. Acredito na nossa capacidade de sonhar. São só quatro anos de Globo, estou com altíssimas expectativas para os próximos 30."

Orgulhoso

Com 25 anos de carreira, Mion diz sentir orgulho da própria trajetória. Ele começou na MTV em 2000, época de ouro da emissora musical, e passou pela Record, onde apresentou realities e o Legendários, antes de chegar à Globo em 2021. "De coração aberto, tenho que falar do tremendo orgulho que sinto. É um meio muito difícil, cruel."

Comunicador popular, ele defende que a carreira de apresentador diverge das demais no que diz respeito à preparação. "Não existe uma faculdade para você se tornar comunicador, não é uma coisa que você aprende, é uma coisa que você se ensina, tem que ser autodidata para desenvolver sua própria linguagem. São raríssimos os profissionais que conseguem chegar e fazer uma carreira."

Marcos Mion em gravação do Caldeirão no Ceará Imagem: Beatriz Boblitz/Globo

Como comunicador, não tem estudo, tem vivência, acrescenta ele. "Médico, advogado ou até como ator... Você estuda para evoluir na arte de atuar. É muito difícil começar querendo ser apresentador de TV. Essas coisas acontecem e, quando você percebe, tudo o que passou na sua vida te preparou para esse momento. É o caminho que Deus escreveu. Meu filho mais novo, Stefano, é muito artístico. Às vezes, as pessoas falam: 'Ah, vai ser apresentador'. Não dá para você sair querendo ser apresentador. Isso tem que acontecer por muitos fatores.

Tenho muito orgulho da minha trajetória. Me sinto abençoado por Deus por ter 25 anos de carreira. E, hoje, é como jogar na Seleção Brasileira. Isso aqui é o topo da pirâmide e eu consegui, cara. Isso me deixa muito orgulhoso.

Marcos Mion

Caldeirão em 2025

Feliz, Mion diz buscar novidades toda semana e olhar o que os telespectadores pedem nas redes sociais. No entanto, ressalta: o público do sofá e o que está nas redes sociais têm perfis diferentes.

"O povo da internet é muito imediatista. Eles gostam do resultado na hora. 'Ah, não gostei de uma coisa, semana que vem já quero outra'. Quando a gente fala de Brasil, TV aberta, há essa dualidade. Às vezes, vemos as pessoas falando na internet: 'De novo esse quadro? Queria quadro novo', mas ainda tem muito sucesso, deu muita audiência. São tempos diferentes que a gente tem de balancear."

De olho em novidades, Mion quer ir para as ruas em 2025 e gravar os programas mais próximos da data de exibição. "Finalmente, vou voltar a encontrar o povo na rua, fazer as externas, levar os nossos quadros para a casa das pessoas. É uma característica minha. Quem me acompanha há mais tempo sabe. Estou muito ansioso para fazer os quadros novos no estúdio também."

Um deles é o "Por Que Mion?", no qual o apresentador vai reunir um time de crianças "super talentosas artisticamente". Já o "Arte Transforma", xodó do apresentador, segue na grade para abrir espaço a artistas PcDs (pessoas com deficiência) mostrarem seus talentos. "Vai voltar mais forte porque trouxe muito resultado. Histórias muito inspiradoras mexem com as pessoas."