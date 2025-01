Jade Picon sarada, Kalimann de fio-dental e mais: famosas curtem dia de sol

As famosas aproveitaram as temperaturas elevadas por todo o país para renovarem o bronzeado neste primeiro final de semana de 2025. Seja nas praias do Rio de Janeiro ou em Fernando de Noronha, nomes como Jade Picon e Rafa Kalimann colocaram o biquíni fio-dental e garantiram o dia de sol deste sábado (4).

Jade Picon ostentou seu "tanquinho sarado" durante banho de mar em Fernando de Noronha. A atriz e influenciadora elegeu um biquíni na cor verde para cair na água na praia da Cacimba do Padre.

Jade Picon em Fernando de Noronha Imagem: Dilson Silva/Agnews

Rafa Kalimann aproveitou os termômetros elevados do Rio de Janeiro para renovar o bronzeado. A artista foi clicada usando fio-dental na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Ela até tomou banho de chuveiro após sair do mar.

Rafa Kalimann na praia da Barra da Tijuca Imagem: Fabrício Pioyani/AgNews

Luana Piovani optou por tomar banho na piscina. A atriz, que está hospedada em um hotel na zona sul do Rio, colocou biquíni colorido e caiu na piscina na companhia de amigos.

Luana Piovani se bronzeou na piscina Imagem: Reprodução

Noronha foi o destino preferido dos famosos para o começo de 2025. Juliana Paes posou estonteante em cenário paradisíaco de Fernando de Noronha. A atriz, que está na ilha ao lado da família, esbanjou beleza e sensualidade em uma pose de sereia.

Juliana Paes em Fernando de Noronha Imagem: Reprodução

Bruna Griphao também passou por Noronha. Adepta de uma rotina fitness, ela ostentou o corpo sarado na ilha e também exibiu suas habilidades com a bola ao lado de amigos.

Bruna Griphao em Fernando de Noronha Imagem: Dilson Silva/AgNews

Fernanda Paes Leme foi outra famosa que viajou para Noronha ao lado da família. A apresentadora elegeu um maiô com recortes para se bronzear, e também esbanjou talento com a bola na praia do Bode.