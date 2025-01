Isabel Veloso dá atualização após parto prematuro: 'Ainda com dor'

Isabel Veloso, 18, usou o Instagram para dar atualizações sobre seu estado após o parto prematuro do filho, Arthur, que nasceu em 29 de dezembro. Apesar de ter acontecido antes da hora, a cesariana foi planejada, após a evolução negativa do câncer da influenciadora —que ganhou atenção ao narrar sua jornada contra o tumor incurável.

A jovem afirmou que está bem, apesar de ainda sentir dores por causa da recuperação do parto. Ela ainda narrou que teve dores de cabeça graças à anestesia, o que, segundo ela, não é incomum.

Oi, gente estou em casa com as gatinhas. Queria dizer que está tudo bem. Eu estou bem, me recuperando ainda da cesárea, ainda sinto bastante dor mas estou bem. Eu tive uma coisa que é aquela dor de cabeça da anestesia, da rack, sabe? Estou tendo muita dor de cabeça, mas fora isso estou bem.

detalhou Isabel nos stories, na tarde de sexta (3)

Ela ainda deu notícias sobre o filho, que seguiu internado depois que ela teve alta, no dia 1º. "O Arthur está bem também, graças a Deus, tá tudo certo com a gente. Primeira vez que eu levantei foi a pior de todas, pior, meu Deus, parecia que eu ia morrer, mas as outras já foi indo mais tranquilo."

A influenciadora ainda comemorou que já está conseguindo fazer algumas atividades sem ajuda. "Agora eu ainda sinto dor pra caminhar, às vezes eu piso errado parece, sabe? Aí machuca. E pra fazer xixi, gente, não é no canal ali, é na bexiga mesmo. Mas fora isso eu já estou conseguindo fazer bastante coisa sozinha. Levantar sozinha, me abaixar um pouco, consigo fazer umas coisas", concluiu.

O que aconteceu

Isabel deu à luz no domingo (29), com 32 semanas de gestação. O parto prematuro foi planejado por causa da evolução do câncer da influenciadora.

Foto do pé do bebê. Na terça (31), Lucas Borbas, marido da influenciadora, postou uma foto de pé do filho e escreveu agradecendo. "2024 termina com o maior presente que poderíamos receber: a vida. Nosso filho nasceu, e junto com ele, renasceu nossa esperança, nosso propósito e nossa fé."

Foi um ano de lutas intensas, de dores que pareciam insuportáveis, mas também foi o ano de lições profundas. Aprendemos que, mesmo em meio à tempestade, a vida encontra um jeito de florescer.

Lucas Borbas, no Instagram

Casal foi ao hospital na última quarta. "Bom dia, pessoal. Olha a Belzinha aqui. A gente tá indo lá ver nosso bebezão. Ela vai dar 'mamá' para o bebezão agora, né? (...) A gente está andando devagarzinho porque, como ela fez cesárea, tem que andar devagar", disse Lucas nos stories.