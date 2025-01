Irmã de Zé Felipe segue tradição familiar e enterra umbigo de José Leonardo

Monyque Isabella, irmã de Zé Felipe, compartilhou em seu perfil no Instagram uma tradição da família: enterrou o umbigo do afilhado, José Leonardo, filho do cantor com Virginia Fonseca.

O que aconteceu

Monyque, que é a filha mais velha de Leonardo, resolveu enterrar o umbigo da criança neste sábado (4). Ele é o terceiro herdeiro do casal, e nasceu há 3 meses, sendo irmão de Maria Alice e Maria Flor. Ela contou que os umbigos das meninas também estão enterradas no mesmo local.

A irmã de Zé Felipe afirmou que enterrar o umbigo das crianças é uma tradição da família. Na legenda da publicação, ela ainda se declarou para o sobrinho. "Missão de hoje foi enterrar o umbigo do José Leonardo. Zé, sua dinda não sabia muito bem como usar a enxada, mas fez tudo com muito amor."

Na gravação, ela aparece usando uma enxada para cavar a terra. "Orei pedindo muita saúde, proteção e presença de Deus na sua vida. Vou estar sempre aqui por você."