Árvore genealógica de Hulk tem irmãos que também são primos; entenda

Casados no civil desde 2020, jogador Hulk Paraíba, 38, e a médica Camila Ângelo, 35, celebraram sua união com uma cerimônia religiosa na sexta-feira (3).

Entenda a árvore genealógica da família

Entre 2007 e 2019, Hulk foi casado com Iran Ângelo, 54, que é tia de Camila. Eles tiveram três filhos: Ian (14), Tiago (12) e Alice (9). A separação veio à tona em agosto de 2019.

Segundo a assessoria de Hulk, o relacionamento com Camila só começou em outubro de 2019. Na época, a jornalista Fábia Oliveira publicou uma carta que Camila teria escrito à tia: "[Hulk] me mostrou que não havia mais chances de uma possível volta e por isso nos permitimos viver esse sentimento que vivia incubado dentro nós e despertou agora. Não cai uma única folha sem a permissão de Deus... e assim nós vamos seguir os planos dele".

Desde então, Hulk e Camila tiveram duas filhas. São Zaya, de 2 anos, e Asha, de seis meses. Por parte do pai, elas são irmãs de Ian, Tiago e Alice. Por parte de mãe, no entanto, as crianças são primas.

Camila é irmã do também influenciador Yugnir Ângelo. Ele é casado com a ex-"De Férias com o Ex" Mirela Janis. Na sexta-feira (3), dia do casamento de Hulk e Camila, o casal postou vídeos numa lancha com Iran Ângelo, tia de Yugnir e Camila e ex-mulher de Hulk. Questionada por um seguidor se não ia ao casamento, Mirela respondeu: "Não. Estamos vivendo nossa vida em paz e feliz".