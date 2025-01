Fernanda Torres diz que indicação ao Globo de Ouro é 'um milagre'

Fernanda Torres representa o Brasil no Globo de Ouro, uma das principais premiações da televisão e cinema, neste domingo (5). Em entrevista à revista norte-americana "W", ela falou sobre a posição.

O que aconteceu

A brasileira concorre em uma das categorias mais disputadas da noite, a de melhor atriz em filme dramático. Sua indicação é fruto do filme "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles. O longa também foi indicado como melhor filme estrangeiro.

Para Fernanda, toda a repercussão do filme pode ser definida como "um milagre". "Não é um milagre? Mesmo agora, estar aqui (no Globo de Ouro) com este filme. Outro dia, vi Judi Dench dizendo que você precisa ter muita sorte neste negócio, e acho que ela está certa."

Fernanda também relembrou, durante a entrevista, como ter atuado em um filme com Anthony Hopkins foi o que mais a aproximou de Hollywood. Ela fez parte do elenco de "Homem de Guerra", do diretor Sérgio Toledo, em 1991.

Para a brasileira, aquele foi o "último filme ruim" do ator. "Nós escalamos uma pirâmide juntos, e ele me disse: 'Não é incrível que eles nos paguem para estar aqui?' Foi o mais perto que cheguei de Hollywood."