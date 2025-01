Globo de Ouro: apresentadora promete 'detonar' famosos, mas com limite

A comediante Nikki Glaser, 40, será a apresentadora principal do Globo de Ouro, que acontece amanhã, domingo (5), nos Estados Unidos.

Mas a estrela do humor, conhecida por ter feito piadas sobre Gisele Bundchen e Tom Brady em um especial da Netflix com o jogador, já adiantou ao New York Times que colocou limites em seu monólogo de abertura da premiação, um clássico que gerou repercussão com diferentes apresentadores ao longo dos anos.

Para isso, ela contou com duas equipes de redatores para ajudá-la a escrever as piadas e apresentou 91 versões do texto que vai ao ar.

Os segredos por trás do monólogo

Glaser começou a escrever o texto três dias depois de os indicados serem anunciados, em 9 de dezembro. Ela convidou sua equipe de escritores, que conta com 10 pessoas, para uma videochamada pelo Zoom.

A equipe iniciou os trabalhos pensando na primeira linha do monólogo, com o objetivo de provocar um dos atores presentes. A ideia inicial era completar a frase "vamos sair daqui antes que...". Um dos maiores parceiros da comediante, Sean O'Connor, sugeriu: "sair daqui sem ter que conversar com Jesse Eisenberg."

A apresentadora gostou das primeiras sugestões, mas opinou que eles deveriam ser mais ousados —sem entregar qual foi a piada escolhida. "Ir embora antes que o Harrison Ford brigue com você", alfinetando a fama de mal-humorado do veterano, foi uma das outras opções levantadas.

Segundo Glaser, essa foi a fase de "lua de mel" da escrita, antes de as crises começarem a aparecer. Ao recusar piadas, ela nunca deixava de elogiar a "boa ideia" antes de explicar porque a piada não seria utilizada.

Eu costumava sentir que precisava de ajuda em cada piada que eu conto, mas agora eu sei que parte do meu talento é fazer uma curadoria e saber o que funciona com o meu estilo.

detalhou ela ao New York Times, ao explicar seus critérios na hora de selecionar as piadas

Sua maior inspiração foram as colegas Tina Fey e Amy Poehler, que já apresentaram a premiação quatro vezes. Glaser e o namorado, o produtor Chris Convy, assistiram aos monólogos da dupla algumas vezes. Em meio às "sessões", eles chegaram a ter uma grande briga sobre as referências que usariam —discordando sobre qual delas seria mais entendida pelo público geral, uma piada com Eisenberg ou com o podcast "Call Her Daddy", grande entre os jovens norte-americanos.

Mas apesar da inspiração, Glaser admitiu que "não conseguiria ser tão ousada" quanto Fey. Ela pediu que seus escritores se inspirassem na frase de abertura em que a comediante dá as boas-vindas "ao bando de pirralhos desprezíveis, mimados e minimamente talentosos", mas em uma versão menos dura.

A apresentadora diz que tenta que se adequar a uma plateia cheia de artistas, entendendo que o público alvo não são seus fãs. Ao NYT, Glaser opinou que os insultos de Fey só não repercutiram porque já era sua terceira vez apresentando e ela também era uma estrela da TV, criando produções como "30 Rock". A comediante falava com colegas, o que ainda não é o caso de Glaser.

Ela chegou, por exemplo, a fazer uma piada com o rapper P.Diddy, preso por uma série de crimes, mas desistiu após pensar na plateia. Em uma das apresentações privadas em que testou o monólogo, Glaser arrancou risadas do público e recebeu pedidos para fazê-la na premiação, mas ela diz buscar o equilíbrio entre agradar os indicados e os espectadores na TV.

"Você promete que ainda vai estar gargalhando no seu sofá quando (essa piada) não funcionar na sala? Eu não acho que você vai", respondeu ela a um dos fãs que pediu que ela mantivesse a brincadeira.

O NYT aponta um paradoxo entre a postura da apresentadora e o motivo pelo qual ela foi escolhida para o papel: as piadas com Tom Brady. A norte-americana foi anunciada à frente do Globo de Ouro após a repercussão de suas piadas no "roast" do ex-jogador —formato em que convidados sobem a um palco para fazer piadas sobre o convidado que flertem com a ofensa.

"Tom Brady. Cinco vezes o melhor jogador do Super Bowl MVP, o que tem mais vitórias e mais touchdowns na carreira. Você tem sete aneis, quer dizer, oito, agora que a Gisele devolveu o dela. A única coisa mas burra do que dizer sim a esse programa foi quando você disse: 'ei, amor, você deveria tentar fazer jiu-jitsu", provocou Glaser, fazendo referência ao novo namorado da supermodelo, Joaquim Valente, que é professor da arte marcial.

A apresentadora não entregou muito sobre a versão final do monólogo, mas algumas estrelas parecem confirmadas. Piadas sobre Zendaya, "Coringa 2", "Wicked" e sobre a febre do Ozempic estão entre as discutidas nas últimas reuniões sobre o texto.

Em um mês, segundo ela, as piadas ficaram 70% melhores. Mas a comediante confessa que depois de tantas apresentações para testar a reação do público, ela passou a questionar mais o trabalho. Mas ela comparou a sensação à de uma conversa pós término, esperando que vai voltar a sentir coisas boas sobre as piadas. "Mesmo que você esteja cansado, você ainda tem sentimentos naquela despedida, pela emoção do momento."