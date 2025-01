Não escolhemos entrevistados pela popularidade, diz diretor de doc do BBB

"BBB: O Documentário - Mais que uma espiada" estreia nesta terça-feira (7). Dividida em quatro episódios, a produção vai abordar o reality show que, como fenômeno cultural, impacta a vida dos participantes e influencia debates sociais há 22 anos.

Em entrevista a Splash, o diretor Bruno Della Latta fala dos desafios de fazer um documentário sobre o programa e dos critérios na hora de escolher o que seria incluído na produção.

Della Latta decidiu fazer o documentário porque percebeu que o reality "é um reflexo da sociedade brasileira de cada época". A ideia de produzir o documentário surgiu à época da pandemia, quando ele voltou a acompanhar o reality mais atentamente.

O diretor Bruno Della Latta nos bastidores de "BBB: O Documentário - Mais que uma espiada" Imagem: Acervo pessoal

O diretor quer que o documentário desperte o interesse não só dos fãs, mas de quem também não assiste ao programa. Para ele, esse foi um dos grandes desafios da produção. "É um projeto pensado para entreter e para gerar reflexões para um público amplo", diz.

Para tanto, a obra é dividida quatro episódios, cada um com um recorte diferente. O primeiro focará na chegada do reality no país, inaugurando "uma era em que pessoas comuns podem se tornar famosas da noite para o dia". O segundo vai mostrar a adaptação da seleção às transformações sociais. O terceiro trará os conflitos e a influência das redes sociais sobre o público. O quarto falará das vitórias do programa.

Entrevistas são destaque do programa

A popularidade não foi um critério na hora de escolher os entrevistados, explica Della Latta. "Nosso critério foi escolher os personagens que melhor poderiam contar essas histórias. O critério não foi popularidade, pois temos nomes vencedores, outros que não venceram o programa e até quem se inscreveu e nunca entrou, por exemplo."

Nosso critério não foi colocar apenas os personagens mais marcantes. Escolhemos um grupo para compor cada episódio e nos auxiliar na criação da narrativa sobre as mais de duas décadas de programa e o paralelo com a sociedade brasileira em cada período. Muitos personagens populares estarão lá, mas não só eles. Bruno Della Latta

Kleber Bambam em "BBB: O documentário - Mais que uma espiada" Imagem: Divulgação/Globo

Participantes "históricas" como Grazi Massafera, Sabrina Sato e Cida, campeã do BBB 4, estão entre as entrevistadas. Ariadna e Juliana Alves falarão de diversidade, Emily e Manu Gavassi falarão da evolução do programa com as redes sociais, enquanto campeões como Jean Wyllys, Juliette e Davi falarão de suas vitórias. Ex-apresentadores, como Marisa Orth e Bial, também ofereceram depoimentos.

BBB é reflexo vivo de cada época, diz diretor

Della Latta destaca o poder do reality de influenciar e refletir discussões da sociedade brasileira. "Todas as grandes questões do país estão presentes desde a estreia. Inclusive, algumas questões apareceram dentro do reality, mesmo que a sociedade só tenha sido capaz de discutir de forma mais elaborada mais recentemente", avalia.

As formas como os personagens reagem a determinadas situações muda muito de acordo com sua época. Muda também a forma como o público entende determinados conflitos. Tenho a impressão de que muitos vilões de hoje seriam lidos como mocinhos no passado e vice-versa. Bruno Della Latta

"BBB: O Documentário - Mais que uma espiada" será exibido em quatro dias consecutivos, do dia 7 ao dia 10 de janeiro, na TV Globo, após 'Mania de Você'.