Vingança? Vídeo de Boninho após deixar Globo gera especulação sobre BBB 25

Fora da Globo e da direção do BBB, Boninho usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar uma de suas tradicionais charadas. O ex-diretor do reality costumava dar dicas dos participantes enquanto ainda estava no comando da atração. O mistério dele foi assunto do Central Splash desta sexta-feira (3).

Citando Chico Barney no vídeo, Boninho compartilhou uma imagem de uma moto, seguida de um capacete, sem muitas explicações. "Eu consegui achar uma charada pro Chico ou para qualquer pessoa que queira resolver essa charada".

O colunista do UOL ficou confuso sobre o significado, e Lucas Pasin complementa que isso gera mais questionamentos no público sobre qual o futuro de Boninho. "Vai para o SBT? Vai fazer reality? A gente já descobriu que ele foi trabalhar para o Chico Barney", brincou.

Pasin que Boninho pode ter dado dicas sobre a formação do elenco BBB 25, de momentos que ele ainda pode ter participado, enquanto Chico defende que ele pode ter dado uma alfinetada na Globo. "Uma outra coisa que me pareceu foi a identidade visual do The Voice".

Pode ser que o Boninho tenha dado spoiler de alguém que ele combinou antes de sair da Globo, que vai estar no BBB. Ele quis entregar alguém que já está lá, que ele já tinha fechado contrato

Lucas Pasin

Um cara famoso que anda de moto é o Lucas Lucco. Ele gosta de andar de moto, não gosta?

Chico Barney

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.