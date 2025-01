Resumo novela 'Volta por Cima' da semana: confira capítulos de 4 a 18/1

Madalena e Cacá discutem. Mais tarde, a mocinha questiona Jão sobre a paternidade do filho da vilã. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Volta por Cima" (Globo) logo abaixo:

Sábado, 4 de janeiro

Madalena discute com Cacá. Joyce procura quadros para vender em casa. Tati e Jin conversam entrosados. Cacá ameaça Madalena. Nando se aconselha com Jão. Tereza pensa em transformar sua casa em uma pensão. Silvia oferece seu apartamento em Paris para Yuki se hospedar e fugir de Gerson. Osmar consegue que Violeta abra uma conta conjunta com ele. Chico descobre o trabalho de Cacá. Joyce se oferece para trabalhar com Madalena. Gerson descobre que foi enganado e fica furioso. Madalena questiona Jão sobre a paternidade do filho que Cacá está esperando.

Segunda-feira, 6 de janeiro

Jão questiona Madalena sobre sua desconfiança com Cacá. Gerson exige que Marco descubra quem o enganou. Madalena conta para Jão que foi ameaçada por Cacá. Chico confronta Cacá sobre seu trabalho. Jão faz uma entrevista de emprego na Viação Estrela. Rosana descobre quem lhe vendeu o quadro falso. Sebastian guarda as folhas que rasgou do diário de Mariazinha com o segredo de Belisa. Violeta se enfurece ao saber que Osmar enganou Gerson. Sidney se aconselha com Jayme. Marco revela a Violeta que Gerson não cumpriu com o acordo que fez com ela. Nando vê Jin e Tati juntos. Rosana cobra de Joyce o dinheiro que pagou pelo quadro falso. Jão e Chico cobram satisfações de Cacá sobre a ameaça a Madalena.

Terça-feira, 7 de janeiro

Cacá tenta despistar Jão e Chico. Ana Lúcia mente para Madalena. Rosana dá um ultimato em Joyce. Cacá garante a Jão e Chico que ficará longe de Madalena. Jin aconselha Tati a conversar com Jão sobre Nando. Chico pede para Cacá mudar de trabalho. Violeta afirma a Osmar que se vingará de Gerson. Rafa desconfia ao ouvir uma conversa entre Miranda e Nando. Joyce pede dinheiro para Silvia. Edson decide não pagar as contas pessoais de Rosana. Sidney dá um fora em Beth. Ana Lúcia questiona Cacá sobre seu trabalho. Osmar se preocupa quando Violeta o alerta para uma possível disputa com Gerson. Chico pede para Madalena se afastar de Cacá. Madalena segue Cacá até a casa de Violeta.

Quarta-feira, 8 de janeiro

Madalena fica intrigada com Cacá. Tati revela para Jão sua desconfiança sobre Nando. Lucas se alia a Sidney contra Alberto. Madalena questiona Cacá sobre sua ida à casa de Violeta. Rique sugere que Rosana reate com Edson. Yuki avisa a Belisa que quer fugir de Gerson. Jin decide que fará uma live para ajudar Hana. Joyce pede dinheiro para Sebastian. Rosana e Edson ficam juntos. Jão consegue o emprego na Viação Estrela. Sebastian entrega para Belisa as páginas que tirou do diário de Mariazinha. Gerson encontra Yuki na casa de Rique. Jão questiona Nando sobre os anabolizantes. Roxelle descobre sobre Cacá.

Quinta-feira, 9 de janeiro

Jô pede segredo a Roxelle. Joyce e Gigi tentam ouvir a conversa entre Belisa e Sebastian. Gerson leva Yuki, e Rique fica apavorado. Roxelle implora que Madalena se afaste de Cacá. Rodolfo e Marco se surpreendem com a presença de Yuki. Miranda incentiva Nando a continuar usando os anabolizantes. Edson descobre que Jão conseguiu um novo emprego. Joyce conhece a casa de Doralice. Rique conta para Rosana sobre Yuki. Sem querer, Madalena comenta com Joyce sobre o erro de Osmar. Violeta afirma a Marco que não entregará uma de suas áreas para Gerson. Rosana revela para Silvia o que aconteceu com Yuki. Joyce pergunta para Osmar o que ele tirou de sua família. Edson pede para Jão voltar a trabalhar na Viação Formosa.

Sexta-feira, 10 de janeiro

Jão é firme com Edson. Osmar é hostil com Joyce. Silvia se preocupa com Yuki. Joyce tenta descobrir com Jô o segredo de Osmar. Madalena conta para Jão sobre a conversa com Roxelle. Rosana pensa em falar com Gerson para ter notícias de Yuki. Gerson garante a Marco que se vingará de Osmar. Violeta tem uma ideia para tentar salvar Osmar de Gerson. Lucas descobre que Cida marcou um encontro com Alberto e finge estar doente. Madalena decide questionar Osmar sobre Cacá. Rosana afirma a Rique que Yuki está na casa de Gerson. Osmar sofre um atentado na frente de Madalena, Jão e Joyce.

Sábado, 11 de janeiro

Madalena se desespera ao ver Osmar caído no chão. Madalena avisa a Tati e pede para ter cuidado com Doralice. Gerson se surpreende ao saber do atentado sofrido por Osmar. Madalena se enfurece ao saber da armação de Osmar. Rodolfo ajuda Yuki a falar com Silvia. Beth gosta de saber que Cida não conseguiu sair com Alberto. Gerson se preocupa ao ser convocado para uma reunião com os contraventores. Jô comenta com Cacá que Madalena e Jão estavam presentes no falso atentado contra Osmar. Cacá questiona Chico por seu afastamento. Jão exige que Cacá confirme o que foi fazer na casa de Violeta. Gerson se surpreende ao descobrir que a reunião com os contraventores foi marcada por Rodolfo.

Segunda-feira, 13 de janeiro

Gerson enfrenta Rodolfo e a cúpula dos contraventores. Cacá mente para Jão. Doralice se preocupa com Osmar. Um repórter vê Gigi trabalhando na lanchonete de Neuza. Roxelle pede que Sebastian ajude os Góis de Macedo. Gigi se encontra com Bernardo. Cacá apresenta sua falsa paciente para Madalena. Madalena sugere que Jin faça a live em sua casa. Sebastian faz uma proposta para Belisa. Tati questiona Jin sobre seu relacionamento com Hana. Marco conversa com Violeta para tentar evitar uma guerra entre os Barros e os Castilho. Doralice vai ao encontro de Osmar. Jão segue Cacá. Madalena tem um mau pressentimento.

Terça-feira, 14 de janeiro

Cida tenta acalmar Madalena. Violeta orienta Jô e seus capangas. Cacá se esconde de Doralice ao chegar à casa de Violeta. Jão flagra Cacá. Gigi é expulso de seu quarto por Sebastian. Gerson vibra com a vitória sobre os Castilho, e Rodolfo adverte o filho. Joyce enfrenta Sebastian. Jão exige que Cacá deixe de ser capanga de Violeta. Osmar se enfurece com Gerson. Jão conta para Madalena sobre Cacá. Gigi se recusa a servir Sebastian. Cida usa Alberto para provocar Sidney. Marco se insinua para Violeta. Rosana encontra o documento de compra da lanchonete em nome de Neuza. Ana Lúcia implora que Madalena se afaste de Jão. Cacá chantageia Jão e exige que ele termine com Madalena.

Quarta-feira, 15 de janeiro

Cacá dá um prazo para Jão responder a sua chantagem. Doralice expulsa Ana Lúcia de sua casa. Rosana discute com Edson. Violeta pede para Jô desbloquear o celular de Baixinho. Jão censura Sidney por se aliar a Lucas para atrapalhar Cida e Alberto. Miranda minimiza a reclamação de Nando de dores na cabeça. Belisa questiona Silvia sobre Yuki. Rodolfo conta para Yuki sobre sua relação com Belisa. Tati e Jin ficam juntos. Roxelle recrimina o comportamento de Sebastian. Madalena revela para Cida sobre o trabalho de Cacá. Rodolfo se encontra com Belisa. Rosana avisa a Gerson que voltará a ser rainha de bateria. Violeta dá um ultimato em Cacá. Jão revela a Madalena sobre a chantagem de Cacá.

Quinta-feira, 16 de janeiro

Jão garante a Madalena que não cederá à chantagem de Cacá. Violeta suspende Cacá de seus serviços. Rosana consegue que Yuki seja sua assessora pessoal. Nando reclama da monitoração que Edson faz a Rosana. Belisa questiona Rodolfo sobre Yuki. Rosana consegue conversar com Yuki. Jão pede para falar com Ana Lúcia. Jin confessa para Madalena sua paixão por Tati. Sidney pede que Lucas não atrapalhe o encontro de Cida e Alberto. Violeta reclama de Cacá para Jô. Belisa atrapalha um clima de romance entre Sebastian e Joyce. Rosana tem uma conversa séria com Edson. Jão revela a Ana Lúcia a profissão de Cacá. Madalena questiona Cacá sobre o ataque contra Jão.

Sexta-feira, 17 de janeiro

Cacá garante que não ordenou o ataque a Jão, e ameaça Madalena. Ana Lúcia passa mal ao saber a verdade sobre a filha. Jô aconselha Cacá a esquecer Jão. Chico percebe que está apaixonado por Cacá. Nando parabeniza Rosana por voltar a desfilar. Ana Lúcia confronta Cacá. Gerson explica como Yuki fará a assessoria a Rosana. Edson pede para Gerson retirar o convite a Rosana do cargo de rainha de bateria. Alberto comenta com Doralice sobre o bilhete que Lindomar comprou no dia em que morreu. Madalena pergunta por que Chico não contou sobre o trabalho de Cacá. Cacá tira satisfação com Jão por ter falado com Ana Lúcia sobre seu trabalho.

Sábado, 18 de janeiro

Jão discute com Cacá. Madalena reclama por Chico defender Cacá. Gigi encontra o diário de Mariazinha na gaveta de Joyce. Sebastian não conta para Jô sobre a herança que ganhou. Tati e Madalena tentam disfarçar quando Doralice fala sobre o bilhete de Lindomar. Ana Lúcia se aconselha com seu pastor. Jô comenta com Osmar que Gerson mantém uma mulher em sua casa em cárcere privado. Tati ajuda Jin a divulgar sua live. Ana Lúcia implora que Madalena se sacrifique por seu neto. Roxelle revela a Jô que Sebastian ganhou uma herança dos Góis de Macedo. Policiais vão à casa de Gerson apurar uma denúncia. Violeta descobre sobre um romance de Baixinho. Madalena toma uma decisão e conta para Ana Lúcia.