Duquesa retira clipe do ar após gesto ser confundido com apologia a facções

A rapper baiana Duquesa retirou o clipe do single "Fuso" do YouTube nesta sexta-feira (3).

Segundo um comunicado publicado nas redes sociais da cantora, assinado pela produtora Boogie Naipe, a decisão foi tomada após um gesto feito por Duquesa com as mãos ser confundido como apologia a facções criminosas da Bahia.

Em determinado momento do vídeo, a rapper fez um símbolo de três com as mãos e, logo depois, foi informada da associação.

Conforme a nota, o gesto foi feito em referência aos três dias em que Duquesa permaneceu nos Estados Unidos após a indicação no BET Awards. A artista concorreu ao prêmio de melhor novo artista internacional no ano passado.

É importante destacar que a mensagem da artista é de empoderamento feminino, e o gesto não tinha qualquer intenção criminosa; Isso nunca fez parte da carreira da cantora.

A nota termina informando que Duquesa lamenta o ocorrido. Ela deve divulgar um novo conteúdo para a música em breve.

Duquesa é um dos grandes nomes do rap nacional. Nascida em Feira de Santana, seu último disco é o elogiado álbum "Taurus, Vol. 2". Ela é conhecida por músicas que passeiam pelo trap e R&B, como "99 Problemas".