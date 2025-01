Pasin: Gracyanne Barbosa desconversa sobre ida ao BBB 25 e aumenta rumores

Gracyanne Barbosa é uma das pessoas cotadas para o Camarote do BBB 25. O elenco vai ser revelado nos próximos dias, e o programa inicia na segunda-feira (13). Durante o Central Splash desta sexta-feira (3), Lucas Pasin deu detalhes sobre a possibilidade da ex-mulher de Belo estar no reality.

De acordo com Pasin, Gracyanne respondeu uma interação que ele teve com ela. O colunista do UOL desejou feliz ano novo, e questionou sobre os boatos relacionados ao reality da TV Globo.

Ela não me respondeu se foi convidada para o BBB 25. Justo a Gracyanne. Em outros anos, já falou várias vezes que foi convidada, que não aceitou

Lucas Pasin

Neste ano, os participantes do BBB vão entrar em duplas. Os boatos apontam que Gracyanne vai estar no reality com sua irmã, Giovanna Jacobina.

Pasin relembra que, em anos anteriores, Gracyanne contou que negou participar do BBB por conta de Belo, com quem era casada. "Agora não tem mais isso. Ela está solteira, até onde a gente sabe".

