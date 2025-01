Microfone de Alfredo é roubado por ladrão terrível em 'Garota do Momento'

No capítulo de sábado (4), da novela "Garota do Momento" (Globo), Edu avisa a Raimundo sobre o sequestro de Celeste. Ronaldo conta a Raimundo sobre Mauro.

Celeste consegue fugir de Mauro. Raimundo demite Mauro e aprova o namoro de Celeste com Edu. Obrigada por Clarice, Bia convida Beatriz para sua festa de aniversário.

Maristela questiona Juliano sobre o acidente na fábrica. Basílio engana de Alípio. Clarice inaugura suas aulas no Gente Fina ao lado de Beatriz.

Nelson pensa em uma forma de conseguir mais dinheiro, e furta o microfone de ouro de Alfredo. Mauro revela a Celeste que Ronaldo o ajudou a se passar por Genoca. Beatriz descobre que Bia não pode ser filha de Clarice.