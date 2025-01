Maíra Cardi se emociona ao falar sobre perda do bebê: 'Por que comigo?'

Maíra Cardi se emocionou ao falar sobre a perda do bebê que estava esperando com o coach Thiago Nigro.

O que aconteceu

Em um vídeo de quase dez minutos publicado nas redes sociais, a influenciadora se emocionou ao falar sobre a perda. "Perdemos nosso primeiro filho juntos. É muito fácil falar de Deus quando ele está me dando tudo o que eu quero. É muito fácil dizer que aceito as decisões dele quando estão de acordo com as minhas escolhas".

Segundo ela, não havia palavras para falar sobre a perda. "Assim que perdemos nosso primeiro filho, houve um silêncio ensurdecedor. As palavras somem nessa hora. Os pensamentos começam a tentar achar respostas e justificativas. Até que se chega no pesado e cruel 'por quê? Por que eu? Por que comigo?'".

Na volta para casa, Maíra relembra que foram "infinitas" duas horas de trajeto e silêncio entre ela e Nigro. "No caminho do hospital para São Paulo, foram infinitas duas horas. A cada minuto, uma resposta diferente na minha cabeça. Foram duas horas de muito silêncio entre nós dois e algumas falas soltas entre nós, até que verbalizei: 'Pense nos seus cinco porquês, amor. Eu pensarei nos meus e vamos pensar nos nossos'. O que a gente pode fazer de melhor? O que podemos fazer de diferente?".

Além disso, ela conta como foi falar da perda para Sophia Cardi, sua filha. "No caminho, pensamos em como contar para Sophia, que ainda está traumatizada por ter perdido a Thaís. Para quem não lembra, perdemos a babá dela há pouco tempo. Ela morreu logo depois do parto, isso mexeu muito com ela, pois amávamos muito a Thaís, e o medo da gravidez na Sofia foi gerado a partir de então".

Maíra diz que Sophia tinha medo de perder a própria mãe após o ocorrido com a babá. "Quando contei que eu estava grávida, ela ficou com bastante medo de eu morrer. E agora, como contaremos para ela que o nosso bebê se foi? De que maneira contaremos sem gerar um grande trauma da morte? Afinal, Deus começa e termina todas as coisas, incluindo os seus milagres".

Passamos para pegá-la: 'Filha, o coraçãozinho do nosso bebê parou de bater e agora ele está com o papai do céu. A primeira pergunta que ela fez foi, por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. Inclusive as coisas que não sabemos. E ele sabia do futuro do nosso bebê e o que era melhor para ele. Agora, ele está feliz com Deus. No final da noite ela me disse: 'Agora, a Thaís pode cuidar dele, mamãe. Ela queria muito ter um bebê. E agora ela pode cuidar do nosso lá onde ela está. Vai ser bom para ela que estava sozinha'".

Maíra Cardi, sobre a reação de Sophia ao saber da perda do bebê

Em outro vídeo, Maíra diz que já voltou a trabalhar. "Estou trabalhando, não é opcional. Quando acontece alguma coisa na nossa vida, que a gente sofre, que a gente não quer ou que a gente não gosta, não é opcional trabalhar, fazer o que tem que ser feito, deixar de ter responsabilidade".

A vida continua. Tenho um monte de gente que depende dessa engrenagem, que trabalha com muito amor e carinho, que dependem desse emprego. Não é justo, eu, do alto da minha montanha, dizer ou escolher que minha dor é maior o bastante para que eu pare e não faça nada. Não significa que não dói, que eu não tenha meus problemas, mas a vida não para.

Maíra Cardi, em desabafo sobre a perda do bebê

Perda do bebê

Segundo Maíra, o coração do bebê deve ter parado de bater no dia 31 de dezembro. A influenciadora diz que não houve descolamento de placenta. Um exame transvaginal mostrou que o bebê já não tinha batimentos cardíacos.

Quando a gente começa a expulsar uma gravidez é porque aquele bebê teria algum tipo de problema. Por isso o corpo expulsa, o corpo é perfeito! Ao mesmo tempo que a gente gostaria muito, a gente confia muito em Deus e o que for de Sua vontade a gente respeita e aceita. Mas é um vazio que não sei explicar. Maíra Cardi

Maíra procurou o hospital após uma série de sangramentos. "Eu tô tendo escape de sangue toda hora. Começou devagarzinho e agora é quase contínuo. Todo dia eu tenho umas quatro vezes ao dia. Ontem saiu um pouco no vaso", disse a influenciadora à médica, durante a consulta gravada.