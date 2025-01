Filme brasileiro ganhou Globo de Ouro em 1960, mas a França levou o prêmio

Com o Globo de Ouro 2025 chegando, aumenta a ansiedade do povo brasileiro. Afinal, "Ainda Estou Aqui" está na disputa para levar o prêmio de melhor filme estrangeiro, assim como Fernanda Torres pode ser considerada a melhor atriz em filme dramático.

Caso leve a estatueta para casa, este será o segundo longa a trazer o prêmio para terras brasileiras. "Central do Brasil", dirigido por Walter Salles — assim como "Ainda Estou Aqui" — ganhou o prêmio em 1999.

No entanto, há mais um filme feito no Brasil que venceu o Globo de Ouro, mas quem levou o prêmio foi a França.

O que aconteceu

"Orfeu Negro", lançado em 1959, é um filme ítalo-franco-brasileiro, dirigido por Marcel Camus e com roteiro adaptado por Camus e Jacques Viot a partir da peça teatral de 1954 "Orfeu da Conceição", de Vinícius de Moraes.

O longa se passa durante o Carnaval do Rio de Janeiro. Ele acompanha Orfeu, um motorista de bonde que toca violão e conhece Eurídice, uma jovem pela qual se apaixona, apesar de estar a ponto de se casar com sua namorada, Mira.

Foi a França que levou a estatueta para casa com a vitória do longa no Globo de Ouro na categoria de melhor filme estrangeiro. Por mais que seja um longa falado em português, com atores brasileiros, a produção é dirigida pelo francês Marcel Camus.

O filme também ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 1960, mas, novamente, representando a França. Apesar disso, essa foi a primeira produção em língua portuguesa a conquistar a estatueta do Oscar, e a única na categoria de melhor filme estrangeiro.

Marcel Camus decidiu levar a história ao Rio de Janeiro e utilizou atores brasileiros e amadores, incluindo o protagonista, Breno Mello, que à época era jogador do Fluminense.

O filme não ficou longe de polêmicas, pois, mesmo se passando no Carnaval do Rio, ele evita mostra a miséria da vida nas favelas. O cineasta francês Jean-Luc Godard chamou o "Orfeu Negro" de "uma falsidade total".

"Orfeu Negro" está disponível na Oldflix.