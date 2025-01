Filha de Maneco fala pela 1ª vez após ser acusada de manter autor isolado

Júlia Almeida, filha do autor de novelas Manoel Carlos, rebateu a acusação de que estaria mantendo o pai isolado e incomunicável. Ela publicou um vídeo explicando a situação, nesta sexta-feira (3), no Instagram.

O que aconteceu

Filha do escritor ressalta que o pai sofre de mal de Parkinson, uma doença degenerativa, e que ele passou por uma cirurgia no final de dezembro do ano passado, da qual está se recuperando em casa.

Faço esse vídeo para pedir respeito em nome da minha família e do meu pai. Não é uma doença incomum, ao contrário, mas cada um passa pelo seu processo.

Ela afirma que o autor está bem "dentro do possível" e vivendo da maneira que ele escolheu, incluindo um certo recolhimento. Júlia contesta a alegação de que ele está isolado, reforçando que ele está com cuidadores, uma equipe médica completa e ao lado de sua mãe, com quem escolheu ficar.

E não só está bem, mas está como ele pediu. Ele pediu algumas coisas, que não vem ao caso aqui. Mas uma das coisas foi esse recolhimento, porque ele é assim. Não é uma pessoa de grandes saídas, não é uma pessoa de falar, não é uma pessoa de fofoca.

Maneco vem apresentando uma piora no quadro de saúde devido à doença de Parkinson. Comprometimento motor e cognitivo foram agravados nos últimos meses. A informação foi divulgada pela Boa Palavra, produtora fundada pelo autor e comandada pela filha Julia Almeida.

Reportagem de Fabíola Reipert alega que Manoel Carlos estaria vivendo isolado de familiares e amigos. Segundo um parente do autor, que não teve a identidade revelada, amigos e familiares estariam preocupados.

A fonte da reportagem afirma que a proibição de visitas viria da filha, Júlia Almeida, que teria demitido funcionários do pai. A reportagem da colunista ainda alega que "ela cortou completamente o acesso de qualquer pessoa a ele".

Como vive Manoel Carlos

Manoel Carlos, 91, está aposentado das novelas desde 2014, quando escreveu "Em Família" (Globo). O autor, diagnosticado com Parkinson há seis anos, vive desde então longe dos holofotes.

Maneco segue morando no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, ao lado da mulher, Elisabety de Almeida. "Ele ficou conhecido por escrever crônicas do dia a dia, do seu cotidiano, do seu 'quintal', que é o Leblon", conta Júlia Almeida, filha do escritor, em conversa com Splash.

Escritor, que passa a maior parte do tempo dentro de casa, não abre mão de tomar banho de sol todas as manhãs. O ritual diário envolve a leitura de vários jornais, enquanto fica sentado na área externa do imóvel.

Manoel Carlos está aposentado das novelas desde 2014 Imagem: Reprodução/Instagram

Manoel Carlos, que assinou tramas como "Por Amor" (1997) e "Laços de Família" (2000), assumiu de vez a posição de telespectador. "Ele assiste um pouquinho [de novelas], mas gosta muito de jornal. Ele assiste muito telejornal", detalha.

Júlia recebeu a missão de conduzir o legado artístico do pai. Ela dirigiu o documentário "O Leblon de Manoel Carlos", que nasceu da necessidade de organizar e preservar a história do escritor.