Ex-atriz mirim, Zendaya critica fama precoce: 'Já vi ser prejudicial'

Zendaya, 28, criticou a fama precoce que atores mirins podem ter no início da carreira.

O que aconteceu

A atriz, que ficou famosa após seu papel em "Shake It Up" do Disney Channel com Bella Thorne em 2010, afirma ter um "relacionamento complicado" com a ideia de atuação infantil. "Já vi ser prejudicial para as pessoas", disse ela ao The Hollywood Reporter.

Ela afirma que "não mudaria" o que aconteceu com sua vida pessoal. "Mas há coisas que eu gostaria de viver em particular", disse.

Você está descobrindo quem você é na frente do mundo. E você fica tipo: 'Estou tentando fazer isso direito. Quero fazer todo mundo feliz, mas ainda não sei quem eu sou. Não tenho ideia do que estou fazendo'.

Zendaya, sobre fama precoce

Com filmes como "Homem-Aranha", "Duna" e "Rivais" no currículo, Zendaya admite que ainda está "descobrindo" quem ela é fora das câmeras. "O que além do trabalho me traz alegria? Para mim, tem sido tentar coisas novas, por mais estúpido que pareça, como cerâmica ou qualquer coisa com as mãos. É apenas tentar descobrir como é minha vida fora da apresentação de quem eu sou".