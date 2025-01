Ex-BBB Deniziane expõe pousada, é acusada de desrespeito e rebate

A ex-BBB 24 Deniziane Ferreira se envolveu numa polêmica com a pousada pernambucana onde passou o Réveillon.

O que aconteceu

Tudo começou quando Deniziane postou um Story criticando o estabelecimento. Na quinta-feira (2), ela postou uma foto do logo da Pousada Jardins do Porto, em Porto de Galinhas, e escreveu: "Se vocês vierem para Maracaípe, pelo amor de Deus, nunca se hospedem nesse lugar. Que experiência ruim cara, que falta de respeito com os hóspedes".

A pousada compartilhou o post dela e a acusou de desrespeito. "Até quando alguns influencers vão usar da sua visibilidade para denegrir o negócio dos outros... Essa moça colocava som alto no apartamento dela sem se preocupar com o bem-estar de outros hóspedes, principalmente família com crianças que estavam hospedados também", diz o story da pousada.

A Pousada Jardins do Porto rebateu story de Deniziane Ferreira Imagem: Reprodução/Instagram

Segundo o estabelecimento, ela estaria exigindo reembolso total após seis dias de hospedagem. "Isso sim é uma falta de respeito, com a pousada e com todos os funcionários. Aqui temos regras e horários a cumprir".

Deniziane nega as alegações da pousada. Em comunicado divulgado no Instagram, ela afirma que pagou as seis diárias no check-in e não pediu reembolso. Segundo Deniziane, o quarto só foi limpo duas vezes em sua estadia: "Ao perceber que o quarto não havia sido limpo, procuramos os funcionários e os responsáveis pela pousada para relatar os problemas recorrentes, chuveiro dava choque, falta de luz, sendo obrigados a tomarmos banho frio".

Distorceram toda a situação e criaram um contexto que não existiu, dizendo que eu os tratei mal e alegando falsamente que eu havia pedido reembolso, insinuando que eu teria dado um calote. Reafirmo que as alegações são completamente inverídicas. Deniziane Ferreira

Ela postou uma foto numa delegacia e disse ter tomado "as providências cabíveis". "Meu objetivo aqui não é provar nada a ninguém, mas informar que estou tomando as medidas legais. Tenho provas suficientes, incluindo vídeos e o comprovante de pagamento. O que é correto está sendo feito, com base em fatos concretos e verdadeiros", diz o comunicado.

Comunicado postado por Deniziane Ferreira após ser acusada de desrespeito por pousada Imagem: Reprodução/Instagram

A Polícia Civil de Pernambuco foi procurada por Splash para informações sobre a ocorrência registrada por Deniziane. Este texto será atualizado quando houver resposta.