Calcanhotto, Alok, Jota Quest: fim de semana tem shows de vários gêneros

Tem MPB, pop, metal e música eletrônica entre os destaques do primeiro fim de semana de shows de 2025. Adriana Calcanhotto, Jota Quest, Krisiun e Alok estão entre as opções em palcos de várias cidades.

O que vai acontecer

Unidades do Sesc concentram várias atrações, em São Paulo e região. Adriana Calcanhotto, Fundo de Quintal e Rosa Passos se apresentam respectivamente nos Sescs Vila Mariana, Pompeia e Bom Retiro, de sexta a domingo.

Na sexta e no sábado, a banda gaúcha de heavy metal Krisiun toca no Sesc Belenzinho. No sábado e no domingo, Zeca Baleiro faz shows na unidade Pinheiros.

O Sesc Guarulhos tem rap e MPB. Rashid canta na sexta, e Pedro Mariano sobe ao palco no sábado e no domingo.

Rumo ao litoral

Como no final de semana passado, praias concentram grandes atrações. O Jota Quest toca sexta na Fishbone, em Búzios (RJ). A casa recebe também Armandinho, no sábado. Ainda em Búzios, na sexta, tem TZ da Coronel na Privilège.

Alok toca em Guarapari (ES), no sábado, na P12. No mesmo dia e cidade, Alexandre Pires canta no Multiplace Mais, local em que, na sexta, Filipe Ret faz show.

Gringos

Assim como na última semana de 2024, a primeira de 2025 tem DJs gringos tocando em praias. O veterano britânico Carl Cox, referência na house music, é atração na Surreal, em Balneário Camboriú (SC).

Diretor artístico e DJ do Les Caves du Roy, em St. Tropez, na França, Jack-E toca sábado em Florianópolis, na Posh. Outro DJ, este brasileiro, Mochakk anima a Laroc do Guarujá (SP), também no sábado.

E já tem metal gringo logo na primeira semana do ano. O Left to Die, que tem ex-integrantes do Death, faz show sábado em Brasília, no Toinha; e domingo no Rio de Janeiro, no Rock Experience.

Veja tudo que tem

Sexta

Carl Cox - Surreal (Balneário Camboriú - SC)

Jota Quest - Fishbone (Praia de Geribá - Búzios, RJ)

TZ da Coronel - Privilège (Búzios - RJ)

Filipe Ret - Multiplace Mais (Guarapari - ES)

Rashid - Sesc Guarulhos (Guarulhos - SP)

Sexta e sábado

Krisiun - Sesc Belenzinho - (São Paulo)

Sexta, sábado e domingo

Adriana Calcanhotto - Sesc Vila Mariana (São Paulo)

Fundo de Quintal - Sesc Pompeia (São Paulo)

Rosa Passos - Sesc Bom Retiro (São Paulo)

Sábado

Alok e Henry Freitas - P12 (Guarapari - ES)

Alexandre Pires - Multiplace Mais (Guarapari - ES)

Filipe Ret - Auê Guriri (São Mateus - ES)

Jack-E - Posh Club (Florianópolis)

Armandinho - Fishbone (Praia de Geribá - Búzios, RJ)

Mochakk - Laroc (Guarujá - SP)

Left to Die - Toinha (Brasília)

Sábado e domingo

Zeca Baleiro - Sesc Pinheiros (São Paulo)

Pedro Mariano - Sesc Guarulhos (Guarulhos - SP)

Domingo