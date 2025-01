Além de 'Ainda Estou Aqui': filmes que devem ser destaque na temporada de premiações do cinema

A temporada de premiações no cinema internacional já começou. Para muitos, a ânsia por indicações para o brasileiro Ainda Estou Aqui despertou uma curiosidade sobre outros filmes que estão em evidência na disputa pelos prêmios de 2025. Entre produções norte-americanas e internacionais, o Estadão selecionou as obras que devem ser destaque na corrida para o Oscar, como Emília Perez e Anora.

Veja a abaixo a lista completa abaixo e saiba onde assistir aos filmes.

'Emilia Pérez'

A obra de Jacques Audiard é um musical sobre a advogada Rita, que ajuda um chefe do tráfico mexicano a trocar de gênero e se tornar uma mulher, chamada Emilia Pérez, para fugir das autoridades. O musical tem Zoe Saldaña e Selena Gomez no elenco e estreia em 6 de fevereiro nos cinemas brasileiros.

'Anora'

O filme se baseia na história de Anora (Mikey Madison), uma jovem prostituta do Brooklyn que se casa por impulso com um oligarca russo. Entretanto, seus sonhos são afetados quando a família do noivo decide anular o casamento. O filme foi escrito e dirigido por Sean Baker, e levou o Palma de Ouro em Cannes em 2024. Chega aos cinemas em 23 de janeiro.

'Wicked'

O musical conta com Ariana Grande e Cynthia Erivo como Glinda e Elphaba, que formam uma amizade improvável na Terra de Oz. Após o encontro de ambas com o Mágico de Oz, a amizade das duas é colocada em jogo.

Eleito como melhor filme do ano pela National Board of Review, Wicked já está em cartaz nos cinemas.

'Duna: Parte 2'

A continuação do filme Duna, de 2021, detalha mais a história de Paul Atreides, em uma distopia, e pode ser assistido na Max. O elenco conta com Timothée Chalamet e Zendaya, e é do diretor Denis Villeneuve.

'Conclave'

O filme acompanha o processo de escolha de um novo papa no Vaticano, e é estrelado por Ralph Fiennes, Stanley Tucci e Isabella Rossellini. Estreia nos cinemas em 23 de janeiro.

'A Verdadeira Dor'

Jesse Eisenberg e Kieran Culkin interpretam dois primos em uma jornada pela Polônia para homenagear sua avó.

O filme fala sobre a história da família, que precisa lidar novamente com tensões antigas. A estreia está prevista para fevereiro nos cinemas do Brasil.

'O Brutalista'

O filme tem direção de Brady Corbet e fala sobre o arquiteto húngaro László Toth e sua esposa Erzsébet, que fogem da Europa em 1947 por causa da guerra, em busca de um novo começo na América. O Brutalista chega aos cinemas em 6 de fevereiro.

'A Substância'

A apresentadora Elisabeth Sparkle sofre com uma demissão, até que conhece um laboratório com uma substância que promete transformá-la em uma versão melhor de si mesma. Com Demi Moore e Margaret Qualley no elenco, o longa pode ser assistido na MUBI.

Indicações finais ao Oscar serão reveladas no dia 17

Vale lembrar que Ainda Estou Aqui foi pré-indicado ao Oscar e as indicações finais serão reveladas em 17 de janeiro.

O diretor do longa, Walter Salles, comentou sobre a expectativa para o prêmio: "Se não vier, a vida continua", disse.