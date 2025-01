Afastada da TV, Lídia Brondi faz rara aparição em foto

Lídia Brondi apareceu em uma foto postada nas redes sociais de Gloria Pires para sua retrospectiva de 2024, junto do marido, Cássio Gabus Mendes, e de Orlando Morais.

A foto foi tirada no aniversário de Gloria, em agosto, mas postada apenas no fim do ano. Ela surpreendeu internautas, já que Lídia está afastada das novelas desde sua última atuação em Meu Bem, Meu Mal, de 1990.

A atriz recusou o convite da Globo para o remake de Vale Tudo, folhetim de 1980 que voltou às telas na adaptação com estreia marcada para março de 2025.

Por que Lídia Brondi se afastou das novelas?

Nascida em Campinas, interior de São Paulo, Lídia foi casada com o diretor Ricardo Waddington de 1982 a 1988. Ela e o diretor são pais de Isabela. Reclusa, ela se afastou da mídia após o fim de Meu Bem, Meu Mal. Foi durante a novela que ela se envolveu com Cássio Gabus Mendes, com quem está casada até hoje.

Na novela, eles interpretaram Fernanda e Doca, respectivamente. Os dois já haviam trabalhando juntos em Vale Tudo, quando Cássio viveu Afonso. O casal sempre manteve o relacionamento discreto e faz raras aparições públicas juntos. Hoje, Lídia trabalha como psicóloga.