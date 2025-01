Zélia começa a infernizar a vida de Arlete em 'Garota do Momento'

No capítulo desta quinta-feira (2) de Garota do Momento" (Globo), Zélia convence Arlete a costurar para ela como uma forma de se aproximar da avó biológica de Bia.

Logo após, Zélia incentiva Arlete a beber e a sonda sobre Valéria e Juliano.

Arlete (Bete Mendes) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Clarice gosta da ideia de Beatriz e aceita dar aulas para moças do Gente Fina. Lígia conta a Raimundo sobre a proposta que ela recebeu para viajar com Giovanni. Lígia convida Ronaldo para acompanhá-la no cruzeiro. Alfredo propõe um substituto para trabalhar com Anita em seu programa. Bia sabota o café de Beto. A plateia estranha o novo apresentador do quadro ao lado de Anita. Raimundo afirma que o trabalho de Ronaldo é necessário e convida o filho a voltar a trabalhar na agência. Glorinha arma para que Beatriz flagre Maristela com Basílio. Sedado por Bia, Beto sofre um acidente de carro.

