Yuri Lima confirma volta com Iza e agradece cantora por perdoar traição

O jogador Yuri Lima, 30, se declarou para Iza, 34, na madrugada desta quinta-feira (2).

O que aconteceu

Ele confirmou os rumores de que os dois estão juntos novamente. Yuri fez o post para comemorar dois anos de relacionamento e escreveu: "Só nós sabemos de tudo. Nosso amor transbordou, né? E eu quis comemorar assim, publicamente a vocês duas que mudaram a minha vida pra melhor e continuam mudando. Que seja dois anos e mais dois anos e mais dois e mais e mais até a marca de 200 anos. Eu te amo muito".

Yuri agradeceu a cantora por perdoá-lo. "Errei com você, em um momento que tudo deveria ser maravilhoso e perfeito, principalmente eu. Obrigado por ser assim, Bela", diz no post.

O jogador afirma que se arrependeu e se empenhou muito. "Depois de cada choro, de me arrepender tanto achando que tudo estava perdido, me empenhei muito para reconstruir os meus sonhos e são tantos com vocês duas".