Três livros sobre os Beatles serão lançados no Brasil em 2025

Os fãs dos Beatles estarão bem servidos de lançamentos literários em 2025. Para este ano, a editora Belas Letras já prometeu a publicação de três novos títulos sobre os garotos de Liverpool.

O primeiro deles é All You Need Is Love, que reúne entrevistas inéditas e exclusivas com George Harrison, Yoko Ono, Paul McCartney, Ringo Starr, famílias, amigos e parceiros de negócios, entre os anos de 1980 e 1981.

Conduzidas por Peter Brown (ex-secretário da banda, citado na canção The Ballad Of John & Yoko) e por Steven Gaines, as conversas presentes no livro dão origem a um documento inédito para a história, revelando a opinião dos Beatles sobre si mesmo com uma sinceridade sem igual. Previsão de lançamento em junho.

Outra publicação que chega na metade do ano é Vivendo com os Beatles, a primeira biografia de Mal Evans, uma figura de grande destaque na história da banda.

Evans foi um roadie de longa data dos Beatles, além de assistente pessoal, grande amigo e confidente, sendo um membro importante no círculo íntimo do grupo.

Ele teve uma morte trágica em 1976 e muitos fãs aguardavam um livro dedicado à sua vida.

Sem previsão exata de lançamento, The McCartney Legacy também será traduzido para o português.

O livro mergulha na carreira de Paul McCartney após sua saída dos Beatles, onde o músico se reinventou como artista e deu o pontapé em sua longeva carreira solo.

Baseado em centenas de entrevistas, uma pesquisa aprofundada em documentos inéditos, o jornalista e historiador Allan Kozinn e documentarista Adrian Sinclair narram a fase em que o músico superou a depressão, formou o Wings e lançou álbuns que se tornariam clássicos em sua discografia.