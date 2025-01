Tatá diz que 'superou medo' em nova temporada do Lady Night

A oitava temporada do Lady Night chega neste mês à TV Globo. Tatá Werneck, que comanda o programa há sete anos, celebrou a superação de um medo nos novos episódios do programa.

Amo ter vencido meu medo de entrevistar o Rafa [Vitti, seu marido], e ele ter vencido o medo dele ao mesmo tempo. Tatá Werneck

Rafa Vitti já havia dito anteriormente que estava "fugindo" de uma participação do programa. "Eu me sinto meio desconfortável em programas, sem estar num personagem. Não me agrada tanto. Ela sabe. Sempre me chama. Estou ponderando. [...] Seria divertido, mas fico fugindo", contou, em entrevista ao Jornal O Globo, em 2022.

Tatá comemora a audiência e o alcance do programa na televisão aberta. "Acho que o 'Lady' ganha muito com a possibilidade de transitar nos dois espaços e se comunicar com públicos diferentes, chegar a mais gente. A repercussão é diferente e igualmente importante."

Segundo ela, a nova temporada foi uma das mais desafiadoras. "Eu me dedico a todas as temporadas como se nunca tivesse feito nenhuma. Essa foi a mais longa de todas e, tirando a temporada em que estava grávida, foi a que me exigiu mais. O 'Lady' estava há um ano e meio fora do ar e graças a Deus mostrou que tem fôlego pra mais. Amém! Porque eu ainda tenho o mesmo entusiasmo da primeira temporada!"

A apresentadora destacou ainda outras entrevistas da nova temporada do programa. "Amo todos os programas. Claro que alguns momentos se destacam, mas o amor pelos programas é igual. Amo minha conversa com a Débora Falabella, Eliane Giardini jogando uma granada e se divertindo. [...] Amo Narcisa e Inês Brasil descobrindo que nasceram no mesmo dia. Amei improvisar músicas com Ivete. E Angélica entrando em contradição no detector de mentiras. E amo Pedro Bial de uma maneira que nunca tinha visto."

O Lady Night vai ao ar às quintas-feiras a partir do dia 16 de janeiro, após o BBB 25.