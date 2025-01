Atriz e cantora Tânia Alves se declara a parceiro 49 anos mais novo

A atriz e cantora Tânia Alves, 75, se declarou no Instagram para o músico Israel Schottz, 26.

Os dois passaram o Réveillon juntos. Eles comemoraram a virada do ano no spa Maria Bonita, do qual Tânia é dona.

Tânia postou uma declaração para o amado. "Ainda sobre a mágica noite de Réveillon no Spa Maria Bonita com meu Amor Israel Schottz. Felizes para sempreeee", escreveu.

Os dois já haviam participado de um podcast juntos em novembro. "É transcendental. É o amor mesmo, puro. Não quer dizer um amor assexuado, nada disso. É completo, em todas as áreas. A gente acorda cantando, é muita música, muito amor", descreveu Tânia no podcast de Luiz Ramyrez.