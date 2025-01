Simply Red, Pretenders e Simple Minds 'revivem' festival de 1988 em 2025

Em 2025 vai dar para curtir como se fosse 1988. E ouvindo algumas das melhores bandas daquela época. Três atrações internacionais do primeiro festival Hollywood Rock, que aconteceu em duas semanas de janeiro (de quinta a domingo) daquele ano, no Rio e em São Paulo, fazem shows no Brasil: Simply Red, Pretenders e Simple Minds.

O que vai acontecer

Mick Hucknall, do Simply Red, Chrissie Hynde, do Pretenders, e Jim Kerr, do Simple Minds, na época em que estiveram no Brasil em 1988, na primeira edição oficial do festival Hollywood Rock Imagem: Getty Images

Em março, Simply Red, banda do carismático vocalista Mick Hucknall, chega para dois shows, no Rio (12/3) e em São Paulo (15/3). Em 2025, o grupo inglês formado em 1985 completa 40 anos e traz ao Brasil essa turnê comemorativa.

Em comunicado divulgado pela banda à imprensa, o vocalista promete que os fãs poderão ouvir todas as suas faixas favoritas de 1985 até hoje. "Vamos desfrutar de uma noite memorável, celebrando a incrível jornada em que estivemos juntos nas últimas quatro décadas", disse.

Mick Hucknall, do Simply Red, durante show no festival Radio 2 in the Park 2023, em Leicester Imagem: Joe Giddens/PA Images via Getty Images

A banda esteve no Brasil pela última vez em 2016; a primeira foi em 1988, no Hollywood Rock. Eles se apresentaram na terceira noite do festival, com Ultraje a Rigor e Duran Duran, nos dias 8/1, no Rio, e 15/1, em São Paulo.

O Simply Red tem alguns hits que ficaram bem conhecidos no Brasil principalmente por estarem em trilhas sonoras de novelas da Globo. Entre os sucessos estão "Holding Back the Years" (trilha de "Roda de Fogo", de 1986), "If You Don't Know Me by Now" ("O Sexo dos Anjos", de 1989) e "For Your Babies" ("De Corpo e Alma", de 1992).

Simple Minds

A próxima atração do Hollywood Rock 1988 que desembarca por aqui em 2025 é a banda escocesa Simple Minds, em maio. Seus primeiros shows aconteceram na segunda noite do festival, em 7/1, no Rio, e em 14/1, em São Paulo, mesmos dias de Paralamas e UB-40.

O grupo liderado por Jim Kerr se apresenta neste ano no dia 3/5, no Rio, e 4/5, em São Paulo. A banda também traz ao Brasil a turnê comemorativa de 40 anos de estrada, chamada 40 Years of Hits.

Jim Kerr, do Simple Minds, no Isle Of Wight Festival 2024; banda passa pelo Brasil em maio Imagem: Mark Holloway/Redferns

Portanto o Simple Minds deve garantir nos shows aqui seus maiores sucessos, como "Alive & Kicking", "Someone Somewhere (In Summertime)", "Sanctify Yourself" e o maior de todos, "Don't You (Forget about Me)". Mas esse hit não foi escrito pela banda.

O Simple Minds foi contratado para gravá-lo para a trilha sonora do filme "O Clube dos Cinco". O estouro foi tanto que eles alcançaram o primeiro lugar dos singles mais ouvidos no Hot 100 da Billboard em 1985.

The Pretenders

A banda anglo-americana The Pretenders completa o elenco de atrações do Hollywood Rock 1988 novamente no Brasil. No festival, o grupo liderado por Chrissie Hynde tocou nas noites de estreia, no Rio, no dia 6/1, e em São Paulo, no dia 13/1; também subiram ao palco duas bandas paulistas: Ira! e Titãs.

A apresentação foi certamente bem marcante, pois Johnny Marr, guitarrista que tinha acabado de deixar o grupo The Smiths, tocou com a banda. Os Pretenders ainda voltaram mais duas vezes ao Brasil, em 2003 e em 2018 (abrindo para Phil Collins).

Chrissie Hynde, do Pretenders, no Noches del Botanico Music Festival 2024, em Madrid Imagem: Aldara Zarraoa/Redferns

A vocalista Chrissie Hynde tem uma relação especial com o Brasil. Ela morou por um tempo em São Paulo, em 2004, no icônico edifício Copan, e dizia gostar da arquitetura, da loucura e da riqueza da música brasileira.

Os shows acontecem em maio, fazem parte da turnê de divulgação do álbum "Relentless" (2023) e passam por Porto Alegre (19/5), Curitiba (20/5), Brasília (22/5) e São Paulo (24/5), no C6 Fest. O setlist deve incluir clássicos dos anos 1980/1990, como "Back on the Chain Gang", "Brass in Pocket" e "I'll Stand by You", e as faixas mais recentes, é claro.