Resumo novela 'Volta por Cima' da semana: confira capítulos de 3 a 11/1

Após tentar vender o quadro que comprou de Joyce em um leilão, Rosana descobre que a pintura é falsa. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Volta por Cima" (Globo) logo abaixo:

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Sexta-feira, 3 de janeiro

Joyce se abre para Sebastian. Edson passa a lanchonete para o nome de Neuza. Jin se surpreende com a proposta de sua ex-produtora. Cida se interessa quando Miranda diz a Sidney que sentiu ciúmes dela com Alberto. Jayme recebe Tereza de volta em casa. Jô sugere que Osmar conte para Violeta sobre seus novos negócios. Nando tenta convencer Rosana a reatar com Edson. Rosana decide vender o quadro que comprou de Joyce no leilão. Nando pede para Jão permanecer na Viação Formosa. Jin se emociona ao ver sua foto com Tati. Gigi começa a trabalhar na lanchonete com Roxelle. Rosana descobre que o quadro que ela queria vender é falso. Cacá tenta contratar Madalena para fazer uma festa para o seu bebê.

Sábado, 4 de janeiro

Madalena discute com Cacá. Joyce procura quadros para vender em casa. Tati e Jin conversam entrosados. Cacá ameaça Madalena. Nando se aconselha com Jão. Tereza pensa em transformar sua casa em uma pensão. Silvia oferece seu apartamento em Paris para Yuki se hospedar e fugir de Gerson. Osmar consegue que Violeta abra uma conta conjunta com ele. Chico descobre o trabalho de Cacá. Joyce se oferece para trabalhar com Madalena. Gerson descobre que foi enganado e fica furioso. Madalena questiona Jão sobre a paternidade do filho que Cacá está esperando.

Segunda-feira, 6 de janeiro

Jão questiona Madalena sobre sua desconfiança com Cacá. Gerson exige que Marco descubra quem o enganou. Madalena conta para Jão que foi ameaçada por Cacá. Chico confronta Cacá sobre seu trabalho. Jão faz uma entrevista de emprego na Viação Estrela. Rosana descobre quem lhe vendeu o quadro falso. Sebastian guarda as folhas que rasgou do diário de Mariazinha com o segredo de Belisa. Violeta se enfurece ao saber que Osmar enganou Gerson. Sidney se aconselha com Jayme. Marco revela a Violeta que Gerson não cumpriu com o acordo que fez com ela. Nando vê Jin e Tati juntos. Rosana cobra de Joyce o dinheiro que pagou pelo quadro falso. Jão e Chico cobram satisfações de Cacá sobre a ameaça a Madalena.

Terça-feira, 7 de janeiro

Cacá tenta despistar Jão e Chico. Ana Lúcia mente para Madalena. Rosana dá um ultimato em Joyce. Cacá garante a Jão e Chico que ficará longe de Madalena. Jin aconselha Tati a conversar com Jão sobre Nando. Chico pede para Cacá mudar de trabalho. Violeta afirma a Osmar que se vingará de Gerson. Rafa desconfia ao ouvir uma conversa entre Miranda e Nando. Joyce pede dinheiro para Silvia. Edson decide não pagar as contas pessoais de Rosana. Sidney dá um fora em Beth. Ana Lúcia questiona Cacá sobre seu trabalho. Osmar se preocupa quando Violeta o alerta para uma possível disputa com Gerson. Chico pede para Madalena se afastar de Cacá. Madalena segue Cacá até a casa de Violeta.

Quarta-feira, 8 de janeiro

Madalena fica intrigada com Cacá. Tati revela para Jão sua desconfiança sobre Nando. Lucas se alia a Sidney contra Alberto. Madalena questiona Cacá sobre sua ida à casa de Violeta. Rique sugere que Rosana reate com Edson. Yuki avisa a Belisa que quer fugir de Gerson. Jin decide que fará uma live para ajudar Hana. Joyce pede dinheiro para Sebastian. Rosana e Edson ficam juntos. Jão consegue o emprego na Viação Estrela. Sebastian entrega para Belisa as páginas que tirou do diário de Mariazinha. Gerson encontra Yuki na casa de Rique. Jão questiona Nando sobre os anabolizantes. Roxelle descobre sobre Cacá.

Quinta-feira, 9 de janeiro

Jô pede segredo a Roxelle. Joyce e Gigi tentam ouvir a conversa entre Belisa e Sebastian. Gerson leva Yuki, e Rique fica apavorado. Roxelle implora que Madalena se afaste de Cacá. Rodolfo e Marco se surpreendem com a presença de Yuki. Miranda incentiva Nando a continuar usando os anabolizantes. Edson descobre que Jão conseguiu um novo emprego. Joyce conhece a casa de Doralice. Rique conta para Rosana sobre Yuki. Sem querer, Madalena comenta com Joyce sobre o erro de Osmar. Violeta afirma a Marco que não entregará uma de suas áreas para Gerson. Rosana revela para Silvia o que aconteceu com Yuki. Joyce pergunta para Osmar o que ele tirou de sua família. Edson pede para Jão voltar a trabalhar na Viação Formosa.

Sexta-feira, 10 de janeiro

Jão é firme com Edson. Osmar é hostil com Joyce. Silvia se preocupa com Yuki. Joyce tenta descobrir com Jô o segredo de Osmar. Madalena conta para Jão sobre a conversa com Roxelle. Rosana pensa em falar com Gerson para ter notícias de Yuki. Gerson garante a Marco que se vingará de Osmar. Violeta tem uma ideia para tentar salvar Osmar de Gerson. Lucas descobre que Cida marcou um encontro com Alberto e finge estar doente. Madalena decide questionar Osmar sobre Cacá. Rosana afirma a Rique que Yuki está na casa de Gerson. Osmar sofre um atentado na frente de Madalena, Jão e Joyce.

Sábado, 11 de janeiro

Madalena se desespera ao ver Osmar caído no chão. Madalena avisa a Tati e pede para ter cuidado com Doralice. Gerson se surpreende ao saber do atentado sofrido por Osmar. Madalena se enfurece ao saber da armação de Osmar. Rodolfo ajuda Yuki a falar com Silvia. Beth gosta de saber que Cida não conseguiu sair com Alberto. Gerson se preocupa ao ser convocado para uma reunião com os contraventores. Jô comenta com Cacá que Madalena e Jão estavam presentes no falso atentado contra Osmar. Cacá questiona Chico por seu afastamento. Jão exige que Cacá confirme o que foi fazer na casa de Violeta. Gerson se surpreende ao descobrir que a reunião com os contraventores foi marcada por Rodolfo.