Nego do Borel tem nova derrota em processo sobre 'bolo' em festa de 15 anos

Nego do Borel teve uma nova derrota na 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A movimentação foi divulgada pelo jornalista Ancelmo Gois e confirmada em documentos obtidos por Splash.

O que aconteceu

O cantor teve recurso negado em processo. Em outubro de 2023, ele já havia sido condenado por não aparecer em seu show numa festa de 15 anos no Copacabana Palace.

Ele foi condenado a pagar multa, danos morais e danos materiais. Além de R$ 30 mil de multa contratual e R$ 30 mil em danos morais, ele também deveria pagar R$ 86 mil em danos materiais aos pais da debutante — o valor corresponde a exigências que Nego do Borel teria feito, como uma equipe de segurança, estrutura de palco e whisky 12 anos no camarim.

Nego do Borel contestou os danos materiais. No recurso, ele argumentou que os gastos com whisky, gerador, equipe de segurança e iluminação de palco não estavam no contrato e foram feitos voluntariamente. Além disso, afirmou que o DJ que se apresentou antes dele usufruiu de alguns de itens, o que o tornaria isento da indenização.

Foram apresentadas provas de que tudo estava no contrato. "Não há que se falar em cobrança exacerbada ou não demonstrada", diz a decisão. Sobre os danos morais, o desembargador avaliou: "Não é preciso muito esforço para entender pela sua incidência e a necessidade de reparação, porque houve violação da dignidade dos autores".

Nego do Borel foi procurado para comentar a decisão. Este texto será atualizado quando houver resposta.