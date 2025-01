Meghan Markle mostra dotes culinários em trailer de nova série da Netflix

Meghan Markle divulgou o primeiro trailer da série "Com Amor, Meghan".

A duquesa quer reimaginar programas de "estilo de vida" com a nova produção. Segundo a Netflix, Meghan vai misturar "tutoriais práticos e conversas sinceras com amigos, antigos e novos", além de mostrar "dicas e truques pessoais, valorizando a diversão acima da perfeição".

A duquesa arregaçará as mangas e mostrará seus talentos na culinária, na jardinagem e em outras áreas. No trailer, ela diz que "ama elevar coisas simples" e que está "em busca de alegria" nessas atividades.

A série contará com convidados especiais — um deles, o príncipe Harry, que aparece brevemente no trailer. Celebridades como a atriz Mindy Kaling e os chefs Roy Choi e Alice Waters também aparecerão no programa.

Meghan divulgou a série em seu Instagram, "inaugurado" no primeiro dia deste ano. "Eu estou muito animada para compartilhar isso com vocês! Espero que vocês amem a série, tanto quanto amei fazê-la."