Maíra Cardi perde bebê que esperava com Thiago Nigro

Maíra Cardi perdeu o bebê que esperava com o marido, Thiago Nigro. A influenciadora publicou um vídeo falando sobre o assunto nas redes sociais.

O que aconteceu

A influenciadora compartilhou um vídeo que acompanha desde sua chegada ao hospital até o momento em que ela e Thiago recebem a notícia. "Não tenho boas notícias. Estou no hospital. Estou tendo sangramento tem uns dias. Não fico passando tudo para vocês porque não sou uma pessoa dramática, sou muito positiva e alto astral", diz, no início do vídeo, aguardando atendimento.

Segundo Maíra, o coração do bebê deve ter parado de bater no dia 31 de dezembro. A influenciadora diz que não houve descolamento de placenta. Um exame transvaginal mostrou que o bebê já não tinha batimentos cardíacos.

Quando a gente começa a expulsar uma gravidez é porque aquele bebê teria algum tipo de problema. Por isso o corpo expulsa, o corpo é perfeito! Ao mesmo tempo que a gente gostaria muito, a gente confia muito em Deus e o que for de Sua vontade a gente respeita e aceita. Mas é um vazio que não sei explicar. Maíra Cardi

Maíra procurou o hospital após uma série de sangramentos. "Eu tô tendo escape de sangue toda hora. Começou devagarzinho e agora é quase contínuo. Todo dia eu tenho umas quatro vezes ao dia. Ontem saiu um pouco no vaso", disse a influenciadora à médica, durante a consulta gravada.