Léa Seydoux faz valer a pena uma sci-fi bem maluca

Esta é a newsletter Dicas de Filmes e Séries. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda quinta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

É preciso reconhecer que "A Besta" deve muito de seus atrativos à atriz francesa Léa Seydoux. Ficção científica que parece uma colagem de filmes de época, o longa do diretor Bertrand Bonello tem uma trama tão delirante que poderia perder o rumo sem a âncora que é a performance de sua estrela.

A ação se passa em várias épocas diferentes. Começa em 2044, quando os humanos são preteridos em várias tarefas profissionais, substituídos por Inteligência Artificial.

Para melhorar performances, um processo tenta aprimorar as pessoas fazendo com que retornem à experiência de vidas passadas. Difícil entender de que forma isso funcionaria como "desenvolvimento profissional", mas é uma desculpa para que Gabrielle seja transportada para 1910, 1970 e 2014.

O curioso é que, uma vez que o espectador relaxe e aceite o absurdo da coisa toda, as aventuras de Gabrielle são cativantes, mesmo em momentos de amargura. E a ex-Bond girl Léa Seydoux é a melhor condutora que a história poderia ter.

"A Besta", 2023

Direção Bertrand Bonello

Elenco Léa Seydoux, George McKay, Guslagie Malanda

Classificação 16 anos

Onde Mubi (Trailer)

Já disponível na sua tela...

Um quebra-cabeças para o espectador montar

Este é um filme que não teve o sucesso merecido nas telonas. O diretor John Crowley revoluciona o formato das comédias românticas britânicas e conta a história de um jovem casal afetado pelo diagnóstico de câncer da garota.

Andrew Garfield e Florence Pugh estão incríveis num filme de cenas fora da ordem cronológica, que exigem do espectador montar a trama toda na cabeça. Um empolgante exercício cinematográfico.

"Todo o Tempo que Temos", 2024

Direção John Crowley

Elenco Andrew Garfield, Florence Pugh, Grace Delanay

Classificação 14 anos

Onde AppleTV, ClaroTV+, Prime Video

Bichos divertem com vozes de nomes famosos

A "Arca de Noé", de Vinicius de Moraes, recebe uma adaptação para animação que ganha muito ao recorrer a uma maneira bem malandra para o linguajar dos personagens.

A história manjada da viagem dos animais fugindo do dilúvio é salpicada de piadas rápidas, espertas. E o time de dubladores tem vozes superconhecidas, indo de Rodrigo Santoro e Alice Braga a Gregorio Duvivier, Ingrid Guimarães e Seu Jorge.

"Arca de Noé", 2024

Direção Alois Di Leo, Sergio Machado

Elenco (vozes) Rodrigo Santoro, Marcelo Adnet, Alice Braga

Classificação livre

Onde ClaroTV+, AppleTV, Prime Video, Max

O QUE ESTÁ BOMBANDO

Pierce Brosnan passeia com um cadáver sem cabeça

Adrenalina Pura é uma plataforma de streaming que concentra filmes de ação. É só percorrer o catálogo para reconhecer os heróis fortões das últimas décadas: Van Damme, Stallone, Jason Statham, Nicolas Cage, Liam Neeson e tantos outros.

Nesse filão também é possível encontrar filmes que passam batidos em outras plataformas e que merecem uma conferida mais atenta. É o caso de 'Charlie em Ação', dirigido por Phillip Noyce, que já assinou thrillers de respeito, como 'Jogos Patrióticos', com Harrson Ford, e 'Salt', com Angelina Jolie.

O Charlie do título é um profissional do crime interpretado pelo ex-007 Pierce Brosnan. Matador de aluguel, também é especializado em limpar as cenas de matança. Mas agora ele está com um problemão: o contratante de um assassinato quer ter certeza de que ele matou o alvo certo, e Charlie tem nas mãos um corpo do qual a cabeça sumiu.

O filme tem humor, ação, boas soluções de roteiro e o charme da brasileira Morena Baccarin, de 'Deadpool'. Uma boa mistura.

'Charlie em Ação', 2023

Direção Phillip Noyce

Elenco Pierce Brosnan, Morena Baccarin, James Cann

Classificação 14 anos

Onde Adrenalina Pura (Trailer)

FIQUE DE OLHO

Séries com médicos de métodos nada ortodoxos sempre vão bem na TV. É só pensar no sucesso mundial de "House". Agora é a vez de "Mentes Brilhantes".

Zachary Quinto, que faz o papel de Spock na recente adaptação de "Star Trek" feita por J.J. Abrams, interpreta um neurologista que desafia convenções enquanto lida com a saúde mental de sua equipe. Os dois últimos episódios da ótima primeira temporada chegam na próxima segunda (6).

"Mentes Brilhantes", 2024

Criação Michel Grassi

Elenco Zachary Quinto, Tamberla Perry

Classificação 14 anos

Onde Max

PARA MARATONAR

Criador de um desenho clássico da TV, "Family Guy", Seth MacFarlane é diretor, roteirista, ator, dublador e produtor. Em 2017, decidiu fazer uma série que fosse sua versão particular do mundo de "Star Trek".

E veio "The Orville", com o próprio MacFarlane como comandante de uma nave da frota, tendo de lidar com presença de sua problemática ex-mulher na tripulação. Foram três temporadas entre drama e comédia. Vale a pena ver todos os episódios.



"The Orville", 2017-2022

Criação Seth MacFarlane

Elenco Seth MacFarlane, Adrianne Palicki

Classificação 14 anos

Onde Disney+

CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO...

Por que assistir a "Um Peixe Chamado Wanda"?

Na segunda metade dos anos 1980, as comédias estavam muito centradas em paródias e sátiras escrachadas, como o genial "Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu". Então veio "Um Peixe Chamado Wanda", comédia à antiga, com ótimo roteiro e muitas reviravoltas.

Um quarteto de ladrões de joias é formado por George (Tom Georgeson), Wanda (Jamie Lee Curtis), Otto (Kevin Kline) e Ken (Michael Palin, do grupo inglês Monty Phyton). Um assalto espetacular dá certo, mas George, que ficou com as joias, vai para a cadeia. Os outros precisam descobrir onde ele escondeu o fruto do roubo.

Para tomar a informação do advogado de George, Archie (John Cleese, outro Monty Phyton), a ideia é Wanda seduzir o sujeito, mas isso desperta a ira de Otto, que ela apresenta aos outros da quadrilha como seu irmão, mas é, na verdade, seu amante possessivo.

A quantidade de boas piadas e cenas magistrais é enorme. E quem rouba a cena são Curtis e Kline, este vencedor do Oscar de coadjuvante nesse papel.

"Um Peixe Chamado Wanda", 1988

Direção Charles Crichton, John Cleese

Elenco John Cleese, Jamie Lee Curtis, Kevin Kline

Classificação 14 anos

Onde Prime Video (Trailer)