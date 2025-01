Globo de Ouro dará início a cerimônias de premiação de Hollywood

Hollywood dará início à temporada de premiações de 2025 no próximo domingo (5), na cerimônia anual do Globo de Ouro, com os filmes "Wicked", "O Brutalista" e "Emilia Pérez" concorrendo por troféus e atenção antes do Oscar.

Timothée Chalamet, Selena Gomez, Ariana Grande e Angelina Jolie estão entre as estrelas que disputam prêmios de atuação na cerimônia com tapete vermelho, que será apresentada pela primeira vez pela comediante Nikki Glaser. O show será transmitido ao vivo pela CBS e pelo Paramount+.

O musical em língua espanhola "Emilia Pérez" e o épico pós-Segunda Guerra Mundial, "O Brutalista", lideram os indicados da noite.

"O Brutalista" é estrelado por Adrien Brody como um sobrevivente do Holocausto que foge para os Estados Unidos em busca do sonho americano. O conto de três horas e meia de duração é considerado um dos favoritos ao principal prêmio da noite, melhor filme de drama.

Os concorrentes incluem "Conclave", sobre a seleção de um papa, e dois filmes estrelados por Chalamet — o filme biográfico de Bob Dylan, "Um Completo Desconhecido", e o épico de ficção científica "Duna - Parte 2".

Diferentemente do Oscar, filmes musicais e de comédia concorrem em uma categoria separada no Globo de Ouro. Os indicados nesse campo incluem o sucesso de bilheteria "Wicked" e a comédia romântica sombria "Anora".

Ganhar um Globo pode ajudar os filmes na corrida para o Oscar em março. Se um filme ou ator leva um Globo para casa, "aumenta a probabilidade de um membro da academia de cinema conferir esse projeto", disse Scott Feinberg, editor executivo de prêmios do The Hollywood Reporter.

Feinberg projetou que "O Brutalista" ou "Conclave" receberá o prêmio de drama no Globo. A categoria musical ou comédia é mais difícil de avaliar, disse, porque os indicados são muito diferentes uns dos outros.

O thriller musical "Emilia Pérez" conta a história de um chefão do tráfico mexicano que faz a transição de homem a mulher. "Wicked", uma prequel de "O Mágico de Oz", foi adaptado de um popular espetáculo da Broadway.

"Anora", sobre uma profissional do sexo que se casa com o filho de um oligarca russo, é mais uma comédia tradicional, e "A Substância", estrelado por Demi Moore como uma celebridade em declínio que busca uma fonte da juventude, é essencialmente um filme de terror, disse Feinberg.

"Essa (categoria) está bastante aleatória", disse Feinberg.

Os vencedores do Globo são escolhidos por 334 jornalistas de entretenimento de 85 países, em comparação com os cerca de 9.000 eleitores que selecionam os prêmios do Oscar. O corpo de votantes do Globo foi ampliado nos últimos anos e os organizadores instituíram reformas depois de serem criticados por falhas éticas e falta de diversidade.

Nas categorias de televisão, "O Urso" lidera os indicados ao Globo, seguido pela comédia de mistério "Only Murders in the Building" e pelo épico histórico "Shogun".