Gil do Vigor critica falta de refeição em voos: 'Voltem a dar comida'

Gil do Vigor criticou as empresas aéreas por não darem comida durante os voos nacionais.

O que ele disse

O ex-BBB usou seu Instagram, nesta quinta-feira (2), para fazer o desabafo. "Meu pedido para 2025 é que as empresas aéreas voltem a dar comida no avião. Como é que fica três horas do voo doméstico e não tem uma comidinha? Parou durante a pandemia por conta de protocolo de segurança, mas já acabou".

Ele cita que nos Estados Unidos e na Europa tem comida nos voos mais curtos. "Bora voltar com essa comida? Lá nos Estados Unidos tem comida, na Europa, tem comida e aqui não tem".

Economista, Gil faz uma conta e diz que, por voo, as empresas aéreas faturam R$ 300 mil. "Você pega um voo e paga R$ 2 mil. Vamos supor que tenha 30 fileiras de cadeiras, três de um lado, três do outro. Se ficar uma continha aqui, por voo, estão pegando mais de 300 mil reais e não pode dar um pãozinho para gente comer? É um absurdo. Estou indignado".