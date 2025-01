Fernanda Souza sobre Ilhados: 'Existe um mito de colocar sogras como vilãs'

Fernanda Souza, 50, diz acreditar no poder transformador de "Ilhados com a Sogra" na relação entre sogras e genros/noras. Primeira parte da segunda temporada do reality show chega à Netflix nesta quinta-feira (2), após o sucesso da edição de estreia.

Todo mundo que assiste ao programa fica mais empático com as sogras, porque existe um mito na sociedade de sempre colocar as sogras como vilãs. Acho que esse programa humaniza. Fernanda Souza, em entrevista exclusiva para Splash

Apresentadora ressalta que o programa se diferencia de outros reality shows por trazer personagens com os quais o público se identifica. O foco está na dinâmica familiar, que envolve sogras, genros e noras, visando que todos consigam superar as diferenças.

O reality traz personagens que todo mundo tem ou já teve em casa. Se não tem, conhece alguém que tem algum tipo de conflito. O programa traz muita identificação.

Fernanda Souza está no comando de 'Ilhados com a Sogra 2' Imagem: Netflix / Divulgação

Ponto alto da atração é a abordagem da vulnerabilidade, principalmente das sogras, que muitas vezes são vistas como figuras fortes e controladoras. "É importante elas mostrarem a vulnerabilidade delas, de compartilharem aquilo que dói, que é desconfortável. E isso não é uma fraqueza, é uma força", explica Fernanda.

Primeiros episódios mostram que treta será um dos ingredientes da nova temporada. Fê Souza, no entanto, faz uma ressalva: "Não é a treta pela treta, pelo contrário. É a treta com a intenção de fazer o outro se ouvir. As dinâmicas são levadas para isso, para que você possa ouvir o que a pessoa tem a dizer".

Primeira temporada de 'Ilhados com a Sogra' foi sucesso de audiência Imagem: Ricardo Carvalheiro/Netflix

Apresentadora destaca a coragem dos participantes em expor dores íntimas no programa. Ele afirma que a atração tem o poder de inspirar o público a refletir sobre as próprias relações e a buscar conversas importantes com os entes queridos. "A gente olha e fala, pô, eu quero ter essa conversa com a minha mãe. Poxa, por que eu não consigo ter essa conversa com a minha sogra?".

Segunda parte da nova temporada de "Ilhados com a Sogra" estará disponível no dia 9 de janeiro.