Ex-BBB é acordado por engano por policiais armados em operação em SP

O ex-BBB Gabriel Santana contou que sua residência foi alvo de uma operação policial recentemente em São Paulo.

O que aconteceu

Gabriel relatou, em vídeo publicado no Instagram, que duas pessoas bateram na porta de sua residência às 6h. "Imagina acordar e ser recebido com duas armas apontadas para sua cabeça? Foi o que aconteceu comigo essa semana. Acordei, acho que era segunda ou terça-feira, muito tranquilo e ouvi alguém batendo na minha porta. Falei: 'Como assim tem alguém batendo na minha porta? Deve ser algum da portaria, porque não me interfonaram'. Desci de cueca, abri a porta lateralizado e, quando eu abro, tinha dois caras, cada um com uma pistola apontada para minha cara".

Ele afirma que os policiais mostraram o mandado para entrar no local. "Me joguei para trás, bem dramático, como numa cena de filme e pedi calma. Eram da polícia. Eles tinham um mandado de busca e apreensão para entrar na minha casa, me mostraram, pediram para me acalmar e perguntaram se eu tinha passagem pela polícia e se tinha alguma coisa na minha casa"

Após o susto, Gabriel diz que os policiais começaram a conversar com ele, pedindo até para reconhecer um casal que havia morado no local antes dele. "Quando puxaram meu nome, viram que eu não estava fichado e não tinha B.O nenhum, eles foram super de boa. Eles começaram a trocar ideia comigo e pediram para eu reconhecer duas pessoas, que era um casal de origem oriental. Segundo eles, esse casal morou aqui um tempo onde estou morando e eles eram traficantes".

O Denarc (Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico) cumpriu, em São Paulo, 60 mandados de prisões e outros cem de busca e apreensão contra uma quadrilha internacional especializada na produção, distribuição e comercialização de metanfetamina. Segundo investigações, o grupo é liderado por integrantes de uma máfia chinesa e conta também com narcotraficantes ligados ao PCC (Primeiro Comando da Capital), além de criminosos da Nigéria, México, Portugal e Colômbia.