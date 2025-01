'Ele é um monstro': documentário sobre caso Diddy traz novos depoimentos

O documentário "Diddy: The Making of a Bad Boy", previsto para ser lançado no dia 14 de janeiro, vai trazer novos depoimentos de ex-funcionários e pessoas próximas do rapper.

"Sinceramente, eu não queria estar perto dele a menos que tivesse câmeras no lugar", diz uma das entrevistadas. O documentário inclui entrevistas com um amigo de infância do rapper, um ex-segurança, uma vencedora de uma competição musical promovida por Diddy e um produtor que trabalhou com o músico.

"Sean Combs é um monstro", diz a advogada Lisa Bloom, que representa uma das vítimas do músico. A cantora Dawn Richards, cliente de Bloom, acusa Diddy de abuso sexual e exploração.

Um dos depoimentos diz que Diddy abusou de meninas menores de idade. "Sempre que um estúdio ou uma sala está com uma luz vermelha acesa, ele está transando. Algumas dessas meninas que estavam nesses ambientes, claro, eram menores de idade", diz um dos anônimos entrevistados.

O documentário ainda não tem previsão de lançamento no Brasil.