Gayo Daejejeon adiado: 10 performances marcantes do Show da Virada do K-pop

Todo fim de ano na Coreia do Sul, um dos maiores canais de TV, a MBC, faz um festival de músicas, o Gayo Daejejeon, uma espécie de Show da Virada do K-pop.

Evento reúne os principais artistas da indústria, que apresentam seus últimos lançamentos e fazem performances especiais com outros grupos. Para os fãs, é uma das poucas oportunidades de ver artistas de empresas diferentes juntos no palco.

O Gayo ocorre sempre na Virada do Ano, mas dessa vez teve sua transmissão adiada devido ao acidente aéreo que aconteceu em Jeju, matando 179 pessoas. Toda a programação ao vivo para do Ano-Novo foi cancelada após o governo decretar luto até dia 4 de janeiro.

O evento aconteceu e foi gravado para ser transmitido posteriormente, em data ainda não anunciada. Com muitas colaborações aguardadas, Splash separou dez performances marcantes do Show da Virada do K-pop, enquanto a última edição não sai.

1. 2017 foi um dos anos mais fortes do Gayo, com uma série de performances inesquecíveis, começando com VIXX e seus leques icônicos de "Shangri-la":

2. Quem também se destacou com seus looks "treinadores de Pokémon" (eles viralizaram na época assim) foi BTS com uma performance cheia de energia de "Go".

3. Ainda em 2017 tivemos o Red Velvet na sua fase "jovens bruxas" com "Peek-a-boo".

4. O WINNER também aparece na lista fazendo uma grande festa de fim de ano no palco com o medley de "Love me Love Me" e "Really Really".

5. No ano seguinte, em 2018, EXO reuniu duas de suas melhores músicas em um ótimo medley: "Love Shot" e "Tempo".

6. Já em 2019 tivemos uma collab para ficar na história: Mamamoo e Seventeen se juntaram para apresentar "You are the Best" e "Clap".

7. Em mais uma reunião de grandes forças do K-pop, 2020 teve os grupos (G)I-DLE, IZONE e ITZY reunidas para uma performance especial de "Reflection", do grupo Fifth Harmony.

8. Dois anos depois, em 2022, tivemos a "danceracha", a dance line do grupo, composta por Lee Know, Hyunjin e Felix, fazendo uma performance sexy de "Taste".

9. E no ano seguinte, em 2023, Hyunjin novamente brilhou, dessa vez ao lado de Yeji, do ITZY. Eles fizeram uma apresentação de dança juntos das músicas "River" e "Play with Fire".

10. Em 2023 também tivemos a reunião dos NCTs (Dream e 127), com Mark e Haechan correndo para participarem de todas as performances.