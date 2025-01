Chico: BBB 25 deve sofrer com audiência na TV por culpa de 'Mania de Você'

Faltando poucos dias para o início do BBB 25, a edição deste ano pode ter sua audiência prejudicada em função de "Mania de Você", atual novela das 21h da TV Globo, afirmou Chico Barney no Central Splash desta quinta-feira (2).

Estrelada por Chay Suede e dirigida por Emanuel Carneiro, a trama tem dado poucos pontos de audiência na emissora. Para Chico, isso pode refletir no desempenho do reality, exibido logo após o fim da novela.

Mas, sempre, historicamente, se você for pegar, o BBB dava 45 pontos de ibope porque a novela dava 60. Então, se a gente tem um cenário que 'Mania de Você' está dando 13 pontos no Ibope, um bom Ibope para o BBB vai ser seis, vai ser oito.

No entanto, na opinião do colunista, nem tudo está perdido para o reality. Ele aposta que as redes sociais e o Globoplay vão contribuir para o bom desempenho do BBB 25.

Mas se a gente for analisar apenas a audiência na TV, nós não vamos estar analisando o todo. Porque eu acho que o número não vai ser do tamanho que talvez merecesse

Chico Barney critica chamada do BBB com Christina Rocha

O colunista também criticou a forma como Christina Rocha, famosa por apresentar o programa 'Casos de Família' no SBT, foi utilizada na chamada da edição deste ano no reality show.

Eu achei essa volta criativa da Christina Rocha muito longa. A Christina Rocha não é famosa por duplas. Não tem nada a ver com dupla nenhuma. Aí eles fazem todo um VT em cima da questão de 'ah, vai ter dupla', 'olha que legal essa dupla', 'bota aí a Christina Rocha porque é casos de família'.

Eu achei que ficou muito distante. O texto está mal amarrado, na minha humilde opinião. Mas ela é carismática, adorei, achei legal. Acho que é inusitado ter o nome dela ali. Só achei que podia ter caprichado um pouquinho mais.

