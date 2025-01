Celeste põe fogo em Mauro em cena surpreendente de 'Garota do Momento'

Nos próximos capítulos de "Garota do Momento" (Globo), Celeste (Débora Ozório) põe fogo em Mauro (João Vithor Oliveira).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

A filha de Lígia (Palomma Duarte) será sequestrada pelo ex-namorado, que insiste em retomar o compromisso com a menina. Ela finge concordar com as falas do rapaz e lhe pede um beijo.

Nesse momento, a moça queima Mauro com um isqueiro. Depois disso, ela consegue fugir com a ajuda de um táxi.

Ao retornar para casa, Celeste encontra toda sua família reunida e preocupada na sala. Edu (Cao Manhente) também estará lá ao lado da família de Raimundo (Danton Mello) esperando sua amada.

O funcionário do boliche promete que cuidará da menina com o mesmo carinho da família. Ao ver a cena, Raimundo aprova o namoro do casal.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.