Além de Gusttavo Lima, veja famosos que já cogitaram ser presidente

Gusttavo Lima, 35, se tornou assunto nesta quinta-feira (2) ao revelar o interesse em se candidatar à presidência da República em 2026. No entanto, ele não é o único famoso brasileiro que já cogitou a possibilidade de brigar pelo cargo.

Luciano Huck

Nas duas últimas eleições presidenciais, o nome do apresentador foi ventilado como um possível candidato, mas ele não chegou a se candidatar. "Ele não quer eu e não queremos que ele queira. Acho que é uma roubada no sentido de vida pessoal e para mim não é uma coisa que você quer. É um destino seu, é uma missão e você tem ou não tem", disse Angelica, esposa de Huck, De Frente com Blogueirinha.

Em 2023, ele disse não ter "medo" do cargo. "Eu não tenho medo disso, não, do fundo do meu coração, mas eu não tenho essa vaidade. Não tenho essa vaidade. Todo mundo que quis na vida, nunca foi. Isso é destino. Então, o que sei é que não saí do debate. A fumaça não volta para dentro da garrafa, entendeu?", explicou em podcast PodPah.

No ano de 2020, Roberto Freire, presidente do partido Cidadania, demonstrou interesse em Luciano Huck para entrar na disputa presidencial de 2022. À época, ele classificou Huck como o "candidato dos sonhos", ter "conteúdo" e ser um "progressista".

Luciano Huck já quis ser presidente do Brasil Imagem: João Cotta/Globo

Silvio Santos

A entrada de Silvio Santos na disputa pela presidência do Brasil em 1989 é uma das principais lembranças sobre a vida do maior comunicador da história da televisão brasileiro.

A candidatura, oficializada em 31 de outubro, foi impugnada pelo TSE em 9 de novembro daquele ano. A campanha eleitoral relâmpago do dono do SBT durou apenas dez dias.

Silvio tentou se candidatar pelo PFL (Partido da Frente Liberal) no lugar de Aureliano Chaves, mas só conseguiu se lançar candidato pelo desconhecido e hoje extinto PMB (Partido Municipalista Brasileiro).

Silvio Santos nos anos 70, quando ainda era contratado da TV Globo Imagem: Acervo UH/Folha Imagem

Gil do Vigor

Recentemente, Gil do Vigor disse que pretende ser presidente do Brasil um dia.

Gil disse que quer ajudar o país de maneira efetiva. "Tenho muita vontade de liderar o Brasil para dar o tom. Falo muito que o presidente é como se fosse o maestro de uma orquestra", disse no Altas Horas.

O ex-BBB continua fazendo o PhD nos Estados Unidos, mas, quando acabar e voltar ao Brasil, pretende investir na política. "Assim que acabar meu PhD pretendo retornar [ao Brasil] e iniciar essa jornada. Respeito muito a carreira política, mas quero, de fato, concorrer a presidente do Brasil".

Gil do Vigor estuda para ser presidente do Brasil Imagem: Crédito - Globo Beatriz Damy

Datena

Em 2021, filiado ao PSL, José Luiz Datena disse que gostaria de ser presidente do Brasil. À época, ele falou que vai disputar as prévias e que "só sai candidato à presidência". As informações são da revista Veja.

Três anos depois, em 2024, ele concorreu à Prefeitura de São Paulo, mas não chegou ao segundo turno.

José Luiz Datena chegando ao debate da TV Globo Imagem: TV Globo/ Bob Paulino

Davi Brito

Durante o BBB 24, Davi Brito falou sobre a vontade de ser médico e, depois, se tornar presidente do Brasil. No entanto, o vencedor do BBB já deixou claro que não vai estudar para entrar em medicina, o que deve implicar também em deixar de lado o sonho de comandar o país.

Gusttavo Lima

Segundo a assessoria do cantor, ele "colocou seu nome à disposição, caso o país precise". O sertanejo disse ao Metrópoles que o Brasil "precisa de alternativas" e que quer "unir a população", sem "essa história de direita e de esquerda".

Gusttavo Lima ainda não escolheu o partido pelo qual vai concorrer e não é filiado a nenhuma sigla no momento. Ele segue de folga até o dia 11 de janeiro, quando deve voltar aos palcos. Em por enquanto ele não falará mais nada sobre suas ambições políticas.

Na entrevista ao Metrópoles, ele afirma que pode ajudar o país. "Conheço muita gente e, embora eu nunca tenha ocupado nenhum posto político, eu sou um empreendedor. Montei muitas empresas e sei como fazer para a roda girar. A gente tem que desburocratizar para o país funcionar melhor [...] Eu acho que posso ajudar, talvez mude de ideia até 2026, mas hoje a minha disposição está muito inclinada para me tornar um candidato à Presidência da República em 2026".

"O Brasil precisa de alternativas. Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar. Eu mesmo enfrentei muitas dificuldades na vida, mas aproveitei as oportunidades que recebi. Vim de uma condição bastante humilde, cheguei a perder três dentes, mas, claro, tive condições de me tratar, condição que muita gente não tem", completou ele.

O sertanejo é entusiasta de figuras da extrema-direita brasileira. Ele foi apoiador da candidatura à reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2022 e manifestou apoio ao ex-coach Pablo Marçal (PRTB) na disputa pela Prefeitura de São Paulo no ano passado.

Disputa pelo Senado. Segundo a Folha de S.Paulo, o cantor vinha sendo cortejado por Bolsonaro e pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), para disputar uma vaga como senador em 2026. Caso concorra à Presidência, Gusttavo Lima deve enfrentar Caiado e Marçal, que também articulam candidaturas ao Palácio do Planalto.

Cantor investigado

Em setembro, o Tribunal de Justiça de Pernambuco emitiu ordem de prisão contra o cantor. A decisão veio após uma investigação apontar uma "intensa relação financeira" entre o sertanejo e foragidos envolvidos em uma operação contra lavagem de dinheiro por meio de apostas online —bets. Deolane Bezerra foi presa no âmbito da mesma operação.

Ele se refugiou nos Estados Unidos e teve a ordem de prisão revogada dias depois. De acordo com sua equipe, o vínculo de Gusttavo Lima com as empresas investigadas era "estritamente de uso de imagem e decorrente da venda de uma aeronave".