'Volta por Cima': Roxelle e Neuza recebem notícia ruim em festa de Ano-Novo

No capítulo desta quarta-feira (1) em "Volta por Cima" (Globo), Roxelle avisa a Neuza que a lanchonete em que elas trabalham foi vendida logo após a festa de Ano-Novo.

As duas ficarão desesperadas com a notícia, pois acreditam que serão demitidas.

Neuza (Valdineia Soriano) em 'Volta por Cima' Imagem: Manoella Mello/Globo

Gigi apresenta Jão e Madalena para seus convidados. Nando culpa Jin pelo término de seu namoro. Jão e Madalena reconhecem Jô. Lucas ouve Miranda mentir para Rafa e fica intrigado. Rodolfo manda um presente para Belisa. Cacá recebe de Jô uma foto de Jão com Madalena. Nando confronta Jin. Todos se confraternizam com a chegada do novo ano. Silvia descobre como Sebastian financia o luxo dos Góis de Macedo. Jão pede demissão da Viação Formosa. Madalena pede para Marco levá-la até Gerson.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.