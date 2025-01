Virada no Rio tem Anitta 'proibidona', gospel e homenagem a Preta Gil

O Réveillon no Rio de Janeiro reuniu milhões de pessoas com apresentações ecléticas —do funk proibidão de Anitta ao gospel.

Como foi a virada no Rio

As festividades da queima de fogos em Copacabana começaram com show de Caetano Veloso e Maria Bethânia. Os irmãos se apresentaram com sua turnê histórica.

Ivete Sangalo foi escolhida para comandar a contagem regressiva para a chegada de 2025, com muito axé. A cantora também homenageou Preta Gil, que está internada em tratamento contra um câncer de intestino.

Eu vou dedicar a ela e a todas as pessoas que nesse momento precisam desse abraço. Vem cá, meu filho, chega aqui para eu falar com ela, perto dela. Pretinha, eu te amo. Sua irmã está aqui cantando para você. E eu quero dizer que eu, o Brasil inteiro, Copacabana inteira, a gente está mandando para você a energia do amor, da cura, porque você merece, porque você é maravilhosa, porque você é uma mulher f*da, e eu tenho o maior orgulho de ser sua amiga, de sua irmã, e de você ter me ensinado muito.

Ivete Sangalo

Ivete se apresentou no Réveillon do Rio Imagem: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS

Anitta durante apresentação no Réveillon de Copacabana Imagem: Roberto Filho/BrazilNews

Quando já era madrugada de 2025, Anitta transformou as areias de Copacabana em um baile funk proibidão e rebolou bastante em cima do palco. A artista, que escolheu um look vermelho com cortes estratégicos no bumbum e uma meia calça rendada, empolgou a multidão.

No playlist de Anitta, estavam hits proibidões como "São Paulo", parceria com o The Weeknd, "Lose Ya Breath", "Savage Funk" e muito mais.

Anitta durante apresentação no Réveillon de Copacabana Imagem: Roberto Filho/BrazilNews

A prefeitura do Rio também selecionou um palco só para o gospel. Um dos palcos espalhados pela orla era dedicado ao estilo religioso, que também reuniu seu público cativo.

A virada no Rio reuniu mais de cinco milhões de pessoas, entre cariocas e turistas, segundo a Prefeitura. No total, foram 13 palcos espalhados por 11 bairros, com cinco pontos com fogos na cidade e um show de lasers inédito, mais de 80 atrações entre shows, DJs e escolas de samba.