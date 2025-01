Sexo 50 vezes na semana, 'fumar na xota': as revelações picantes de famosos

Cobaia no sexo, ritmo intenso de transas e habilidades íntimas. As celebridades não economizaram nas declarações picantes ao longo de 2024 durante entrevistas a formatos mais informais, como podcasts.

Os artistas se sentiram confortáveis para detalhar suas preferências na hora H. Entre eles estão Deborah Secco, Monica Martelli, Naldo Benny e mais. Splash selecionou os mais polêmicos.

Deborah Secco

Deborah Secco Imagem: Reprodução/Instagram

Conhecida pela espontaneidade quando o assunto é sexo, Secco surpreendeu ao revelar as habilidades que conseguiu com o pompoarismo. Durante participação no programa Surubaum, a atriz relatou que aprendeu a fumar e a arremessar bolinhas de pingue-pongue com a vagina, além de ser capaz de gozar sem que encostem nela.

Secco também integra a lista de estrelas adeptas de sexo anal. Ela, que ficou solteira em 2024, afirmou amar "dar o c*", e que tem "uma aula de como conseguir fazer anal sem doer". "Para mim, o sexo anal incha o meu clitóris, aí encosta no clitóris, eu gozo. Então o sexo anal para mim é legal, muito prazeroso. Não faço por pressão masculina, faço porque é legal para mim", declarou.

Sabrina e Nicolas

Sabrina Sato e Nicolas Prattes Imagem: Brazil News

O casal assumiu namoro em 2024 e aproveitou o início da relação para impulsionar a rotina sexual. Nicolas Prattes contou em entrevista que ele e Sabrina Sato mantinham uma média de 50 transas na semana. "Considerando que a gente se vê sete dias na semana...Se vendo de segunda a segunda, início de namoro, umas 50 vezes", explicou Prattes no programa Sobre Nós Dois (GNT).

Naldo e Moranguinho

Naldo e Ellen Cardoso (Mulher Moranguinho) Imagem: Reprodução/Instagram

Outro casal que gosta de transar várias vezes na semana é Naldo e Moranguinho. A dançarina contou que o recorde deles é de 41 transas na semana. "A gente ficou mais intenso, a gente prioriza os nossos momentos de casal, viagem sozinhos, viajamos para shows juntos. Então temos muito tempo para ficar juntos e aproveitamos", contou no podcast PodShape.

Moranguinho relatou ainda uma rotina de 18 horas consecutivas de sexo com Naldo. "Teve um dia que a gente entrou no hotel às 21h e saiu às 15h do outro dia, sem dormir."

Nizo Neto

Nizo Neto e a mulher, Tati Presser Imagem: Reprodução/Instagram

O humorista foi usado como cobaia sexual pela esposa. No podcast Plugados, apresentado pelo próprio Nizo, a sexóloga Tati Presser explicou que aproveitou o início de seu relacionamento com Nizo Neto para se conhecer melhor e descobrir os próprios prazeres, por isso o usou como uma "cobaia".

Estava em um momento de descoberta da minha própria sexualidade, estava realmente numa busca pessoal. Não entendia por que as pessoas falavam tanto que sexo é tão bom, eu não achava tanto, estava nessa [busca] e Nizo era uma cobaia ali. [Realmente] não achava que iria para a frente. Tati Presser

Tati e Nizo estão casados desde 2002. A sexóloga inclusive já brincou que "entortou" o pênis do ator ao experimentar diferentes posições e movimentos durante o sexo.

Mônica Martelli

Mônica Martelli Imagem: Reprodução/Instagram

A atriz e humorista revelou não ser adepta de sexo rápido. Quando esteve no Lady Night (GNT) ela contou que prefere a transa "demorada". Entre outros, a atriz relatou ser praticante de anal e que engole o esperma "a depender da pessoa e do dia". "Se o homem merecer, a gente engole."

Mônica, porém, contou que um parceiro inventava desculpas para não fazer sexo oral nela. "O pior que eu já peguei [foi um que falou:] 'Cara, eu acho que chupar é coisa de mulher mesmo."

Sexo em locais inusitados

Os famosos que relataram perrengue na transa e os locais mais inusitados foram vários. Samuel de Assis, por exemplo, já transou numa obra em construção e, de tão intenso, o muro até caiu. "Já dancei [transei] em um terreno em que estavam construindo uma casa e o muro caiu. Esbarrei no muro e o muro caiu", contou durante participação no programa Lady Night.

Patrícia Ramos disse que transou dentro da geladeira. "Eu tinha acabado de transar e dá aquela sede, garganta seca. Fui pegar uma água, abri a geladeira de duas portas, e senti um empurrão [nas costas]. Quando fui ver já estava pegando em uma cenoura, uma berinjela", declarou no Surubaum.

Ramos contou ainda que já transou no carro no encostamento. "Estava de carro, eu estava dirigindo, a pessoa estava no banco do carona, começou o papo quente, a pessoa ficou animada, encostei o carro no encostamento e [rolou]."

Quem também já transou no carro foi Juliette. A ex-bbb explicou que transou com o veículo em movimento e expôs que sua posição preferida é de quatr. "A pessoa fica bonitona, gostosona", relatou no Surubaum.

Marina Sena

Marina Sena Imagem: Alex Santanna

No Surubaum, Marina Sena viralizou ao admitir ser viciada em anal. "Dar o cu é viciante. Nem comece, porque você vai viciar. É rapidinho para gozar. Mas ultimamente não estou mexendo tanto com o cu. Eu namorava um cara com o pau menor, dava muito o cu para ele."

Marina Sena ainda comentou sobre suas posições favoritas na cama. "Sou preguiçosa, gosto que me comam", brincou no papo com os apresentadores. Ela afirmou que muitos homens "não sabem lidar com o pau que têm" ao opinar sobre tamanho ideal de pênis.