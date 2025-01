Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira capítulos de 2 a 11/1

Após descobrir sobre o acidente de Viola, Michele acusa Mavi de ser o responsável. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Mania de Você" (Globo) logo abaixo:

Quinta-feira, 2 de janeiro

Viola obriga o piloto a seguir para o Rio, no meio de uma tempestade. Mavi avisa que o helicóptero foi sabotado, mas Viola não acredita e manda o piloto seguir viagem. Tomás se abriga com Evelyn na casa de Berta, por causa da chuva. Leidi diz a Evelyn que acha que Sirlei está gostando de Berta O piloto manda Viola pular do helicóptero para tentar se salvar. O bombeiro avisa a Mavi que o helicóptero caiu. Luma tenta consolar Mavi. Michele acusa Mavi de ter causado o acidente. Volney diz a Mércia que Mavi queria matá-lo. Luma avisa a Rudá sobre o acidente de Viola.

Sexta-feira, 3 de janeiro

Rudá se desespera e hostiliza Luma. Diana admira a preocupação de Hugo com a família de Iarlei. Dhu expulsa Edmilson de sua casa e convida Wagner para morar com ela. Mércia faz um acordo com Volney. Luma lamenta para Mavi que nunca teve uma família. Mavi pede perdão a Luma e sensibiliza a jovem. Mércia vibra ao ver Mavi e Luma juntos.

Sábado, 4 de janeiro

Mavi diz a Luma que reencontrou a paz ao seu lado. Mércia incentiva Mavi a procurar Iberê. Luma cria um prato em homenagem a Viola para servir no restaurante. Mavi convida Luma para jantar. Nahum diz a Rudá que Moema sente que Viola está viva. Iarlei confronta Robson por assediar Bruna. Hugo demite Robson. Hugo convida Gael para ser gerente do Maresia. Mavi e Luma se surpreendem com uma festa surpresa de casamento, anunciada por Mércia.

Segunda-feira, 6 de janeiro

Mavi e Luma são surpreendidos por Mércia. Rudá é transferido para a penitenciária. Luma e Mavi estranham a presença de Mércia no hotel onde estão no Rio de Janeiro. Diana arma um encontro entre Gael e Fátima. Diana incentiva Fátima a dar aula de piano e sugere Berta como aluna. Berta fica impressionada com o conhecimento de Fátima sobre investimentos financeiros. Os amigos de Viola fazem uma homenagem para a chef na Lona Cultural. Rodhes pede explicações para Luma sobre sua relação com Mavi. Mércia deixa Mavi furioso ao comunicar que assumirá seu relacionamento com Volney. Mavi e Volney se enfrentam.

Terça-feira, 7 de janeiro

Mavi afirma que Volney não se casará com Mércia. Rodhes não se conforma com a relação de Luma e Mavi. Mavi fica furioso ao ter que aceitar Volney nas reuniões de diretoria. Um ano se passa. Iberê visita Nahum e ambos comentam sobre Moema. Berta surpreende a família ao chegar de viagem com Sirlei. Volney reclama da falta de romantismo de Mércia. Diana comenta com Hugo que o namoro de Bruna e Iarlei não está bem. Robson não se sente confortável com a independência financeira de Fátima, enquanto ele está desempregado. Iberê conta a Mavi sobre o sucesso de um restaurante chamado Brisa. Mavi e Luma conhecem o Brisa. Mavi pensa em Viola ao conhecer o novo restaurante.

Quarta-feira, 8 de janeiro

Mavi acredita que a chef do restaurante é Viola devido ao tempero da comida, mas não encontra provas conclusivas. Luma e Mavi discutem sobre a possibilidade de Viola estar viva e Luma fica insegura. Volney instala câmeras no escritório da administração e é confrontado por Hugo. Evelyn faz uma confissão importante a Tomás. Daniel e Michele se sentem cada vez mais atraídos. Rudá é surpreendido com a visita de Viola na prisão.

Quinta-feira, 9 de janeiro

Viola revela a Rudá que sobreviveu ao acidente de helicóptero e planeja se vingar de Mavi e Luma. Volney descobre que Mavi está forjando os relatórios financeiros do resort e o chantageia. Evelyn faz uma nova confissão a Tomás, causando uma crise no relacionamento. Michele decide continuar trabalhando para Daniel. Bruna descobre a sala secreta de Volney.

Sexta-feira, 10 de janeiro

Rodhes consegue despistar Luma. Volney chantageia Mavi. Michele descobre que Mavi e Volney brigaram. Tomás e Bruna invadem a casa de Volney e descobrem sua sala secreta de monitoramento, mas acabam presos no porão. Volney recebe uma proposta de aliança contra Mavi.

Sábado, 11 de janeiro

Mavi descobre que Volney está sendo procurado pela máfia russa e o ameaça. Tomás e Bruna escapam do porão de Volney e decidem investigar mais sobre ele. Luma acha o sabor da comida do restaurante Brisa semelhante ao tempero de Viola. Berta anuncia que vai formalizar sua união estável com Sirlei, causando tensão em Leidi. Volney aceita a proposta para destruir Mavi.