'Renasci quando você nasceu': Isabel Veloso se declara ao filho, Arthur

Isabel Veloso, 18, usou sua redes sociais para se declarar ao filho, Arthur, que nasceu no último domingo (29).

O que aconteceu

O primeiro post da influenciadora em 2025 foi dedicado ao filho recém-nascido. Junto a uma foto do pezinho do pequeno Arthur, Isabel falou do amor que sente pelo bebê. "Meu coração é todo seu, ele bate por você."

"Não me importo em ficar horas em pé depois de uma cesárea pra olhar seus olhinhos. Não me importo em sentir dor pra te dar mamazinho. Também não me importo que doa meus braços pra segurar você por horas no colo. Jamais vai ser um fardo fazer as coisas pra você, porque sempre foi um sonho."

Eu renasci quando você nasceu, você é o meu sentido de tudo, continuou ela, que já recebeu alta após o parto. Arthur, no entanto, segue internado, contou o marido da influenciadora, Lucas Borbas, no início desta quarta-feira (1º).

Isabel, que ficou conhecida por mostrar sua luta contra um câncer incurável, deu à luz no domingo (29), com 32 semanas de gestação. O parto prematuro foi planejado por causa da evolução do câncer da influenciadora