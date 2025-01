Recordista em plásticas, Mulher-Gato gastou R$ 20 milhões em cirurgias

Jocelyn Wildenstein a socialite conhecida por Mulher-Gato, morreu aos 84 anos, na última terça-feira (31). Ela era recordista de cirurgias plásticas.

Quem era Jocelyn Wildenstein

A socialite ficou famosa por sua aparência felina e seu divórcio, em 1999, do negociante de arte e empresário bilionário Alec Wildenstein. Seu estilo de vida extravagante e o subsequente pedido de falência foram amplamente reportados pela mídia.

Jocelyne Wildenstein nasceu em Lausanne, na Suíça, em 5 de agosto de 1940.

A socialite casou com Alec Wildenstein em 1978 e tiveram dois filhos. A rica família do homem era famosa no mercado da arte.

O divórcio dos Wildensteins em 1999 não foi amigável. Jocelyn flagrou seu marido e uma modelo russa de 21 anos em seu quarto na casa em Nova York. O marido ameaçou Jocelyn com uma arma, o que resultou uma noite de prisão para Alec.

Jocelyn Wildenstein morreu aos 84 anos Imagem: Getty Images

A socialite recebeu US$ 2,5 bilhões em seu acordo de divórcio, cerca de R$ 15,44 bilhões.

Ela passou por diversas urgias cosméticas, com gastos de R$ 20 milhões e cerca de 30 procedimentos no rosto. Sua aparência felina levou a mídia a apelidá-la de "Mulher-Gato" e "A Rainha Leoa".

Em 1998, a socialite chegou a conceder uma entrevista à Vanity Fair em que contou o motivo de ter começado a realizar cirurgias plásticas. Segundo a revista, ela fez o primeiro procedimento ao lado do ex-marido por se incomodar com um suposto "inchaço" nos olhos.

Jocelyn negava ter feito cirurgias plásticas excessivas, mas admitiu uma cirurgia multimilionária para deixar seus olhos mais parecidos com os de um gato. Ela também chegou a dizer que fazia cirurgias plásticas por pressão do ex-marido, mas depois admitiu que os procedimentos eram feitos por vontade própria.

Jocelyn Wildenstein ganhou o apelido de 'Mulher-Gato' pela aparência pós-plásticas Imagem: Reprodução/Instagram

Durante o divórcio, o juiz responsável não permitia que Jocelyn usasse a pensão alimentícia para outras cirurgias estéticas.

Jocelyn começou a namorar o estilista Lloyd Klein em 2003.

Em 2017, segundo o site TMZ, o casal foi preso por conta de uma briga que passou de verbal para física. Segundo a publicação, Jocelyn estava cozinhando de madrugada em seu apartamento, em Nova York, quando um prato quebrou no forno.

Ela contou para a polícia que o noivo a jogou no chão, machucando seu pescoço e braço. Na ocasião, ela foi levada para um hospital local. Já Klein alegou ter sido arranhado na testa, tendo a pele dilacerada, e também foi para o hospital. Ambos foram presos na ocasião.