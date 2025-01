Raimundo cai para trás com atitude rebelde da filha em 'Garota do Momento'

No capítulo de quinta-feira (2), da novela "Garota do Momento" (Globo), Clarice passa mal ao conversar com Beatriz, e pede que a moça apresente as alunas bolsistas no programa de Alfredo.

Celeste expulsa Mauro de sua casa, e Raimundo questiona a filha. Juliano conta a Maristela que foi procurado por Arlete. Raimundo incentiva Beto a perseguir seus sonhos e sua carreira.

Sérgio e Marlene constatam o clima entre Alfredo e Anita. Ronaldo se nega voltar a trabalhar com Raimundo. Lígia pede que Raimundo deixe Mauro longe de Celeste. Lígia é convidada para cantar em um cruzeiro.

Beto lamenta que as fotos que Ulisses fez de Maristela e Basílio não tenham ficado boas. Beatriz propõe uma nova ideia a Clarice. Zélia procura Arlete.