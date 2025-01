De romance a ação: 5 animes imperdíveis da temporada de Inverno 2025

Janeiro marca não apenas o início de um novo ano, mas também o começo de mais uma temporada de animes de Inverno. Tem esse nome porque no Japão as estações do ano são opostas às nossas.

Splash selecionou alguns títulos estreantes que prometem conquistar os fãs e gerar buzz nos próximos meses.

"Anyway, I'm Falling in Love with You"

O anime acompanha as memórias de juventude da protagonista Mizuho Nishino, única garota em seu grupo de amigos. É nesse ambiente que nasce um primeiro amor com um amigo de infância. Em paralelo ao romance, a história também segue sua jornada para realizar o sonho de ser escritora, enquanto ela busca uma vida deslumbrante que inspire suas obras.

Baseado no mangá shoujo de Haruka Mitsui, publicado na revista Nakayoshi (a mesma de "Sailor Moon"), "Anyway, I'm Falling in Love with You" promete encantar o público ao explorar o desenvolvimento amoroso de um jovem casal. A animação, exibida em prévia na CCXP 24, chega com grandes expectativas. "Anyway, I'm Falling in Love with You" será disponibilizado pela Crunchyroll.

"Sakamoto Days"

Taro Sakamoto era um assassino lendário, temido por ser habilidoso. Ao se apaixonar por uma balconista de loja, ele decide se aposentar para constituir uma família. Ele ficar com uma aparência de senhor comum (embora tenha menos de 40 anos). Sua aposentadoria é interrompida, e ele precisa retornar a ação para enfrentar novos adversários.

"Sakamoto Days" é uma das principais promessas do ano. Publicada na "Shonen Jump", a mesma que lançou títulos como "Jujutsu Kaisen" e "One Piece", a série tem aumentado gradativamente suas vendas com o sucesso. É um anime para ficar bem de olho nesta temporada. "Sakamoto Days" será disponibilizado pela Netflix.

"Honey Lemon Soda"

"Honey Lemon Soda" é um dos mangás shoujo mais populares no Japão e, agora, ganha uma adaptação em anime. A história acompanha Uka Ishimori, uma garota tímida que sofre bullying constante por não conseguir reagir às provocações. Com a ajuda de um colega de classe viciado em soda de limão, Uka encontra coragem para enfrentá-los e mudar sua vida.

"Honey Lemon Soda" tem uma história envolvente e um casal com um traço diferente do habitual, com um estilo mais "rústico". O detalhe do desenho dos olhos de Uka lembram rodelas de limão-siciliano. Quem busca um anime com casal para torcer precisa dar uma chance para este aqui. "Honey Lemon Soda" será disponibilizado pela Crunchyroll.

"Zenshu"

Natsuko Hirose realizou seu sonho ao se tornar uma animadora e, rapidamente, conquistou um cargo de prestígio, se tornando diretora em pouco tempo. Sua nova missão é comandar um projeto de uma comédia romântica sobre primeiro amor, situação que nunca experimentou.

Essa premissa não é exatamente todo o conteúdo de "Zenshu", porque algo fantástico acontece com Hirose. Ela é transportada para um mundo de fantasia, onde precisará lidar com cavaleiros, inimigos e os desafios de um universo isekai. Como assinatura do estúdio MAPPA, o anime promete uma animação deslumbrante. "Zenshu" será disponibilizado pela Crunchyroll.

"Medalist"

"Medalist" ganha adaptação em anime após chamar a atenção com seu mangá —e por suas capas belíssimas. A trama acompanha uma dupla de protagonistas no intenso mundo das competições de patinação artística.

Inori de 11 anos, é considerada "velha demais" para iniciar a carreira de patinadora, mas encontra apoio em Tsukasa, um treinador que estava a um passo de desistir da carreira. Com uma animação belíssima e direitos globais adquiridos pela Disney, "Medalist" é uma aposta para ser um sucesso não só no Japão, mas no mundo inteiro. "Medalist" será disponibilizada pelo Disney+.

Novas temporadas

Além das estreias, a temporada de animes de janeiro trará o retorno de séries como "Diários de Uma Apotecária", "Solo Leveling", "Blue Exorcist", "Dr. Stone", "Hanako-kun e os Mistérios do Colégio Kamome", "100 Namoradas Que Te Amam Muuuuuito" e "Kinnikuman: Perfect Origin Arc".